女優、霧華（25）が16日までにインスタグラムを更新。吉本興業株式会社俳優部への所属と、蔦谷里華として活動をすることを発表した。

蔦谷は「いつも応援してくださる皆さま・御関係者さまへ この度、吉本興業株式会社 俳優部に所属させていただくことになりました。 活動名につきましても、これまでの『霧華』から、本名である『蔦谷里華（つたやりか）』として活動いたします」と発表した。

続けて「こうして新たなスタートを迎えられることを、心から嬉しく思っております。これまで支えてくださった皆さまに深く感謝申し上げます」と感謝を伝え「新しいステージ、新しい名前とともに、気を引き締めつつ、楽しむ心も忘れずに、作品や社会に少しでも良い影響を残せる人間になれるよう精進して参ります。今後ともあたたかく見守っていただけましたら幸いです」と意気込んだ。

さらに「幼い頃の夢ですが、『お笑い芸人になりたい!』と話していた自分を、家族と話しながらふと思い出しました 巡り巡って、こうして笑いの絶えない事務所様とご縁をいただけたことに、人生の不思議さとありがたさを感じています 生きててよかったねと、昔の自分にそっと声をかけたい気持ちです」と回顧し「改めまして、今後とも蔦谷里華をよろしくお願いいたします 蔦谷里華」と呼びかけた。

蔦谷は千葉県出身。身長180センチ、体重59キロ。スリーサイズはB88 W66 H92。こねこフィルムレギュラーメンバーとして知られている。