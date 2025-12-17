リーグ屈指のイケメン雀士たちが、内容でも見た目でもファンの目を釘付けにした。「大和証券Mリーグ2025-26」12月16日の第1試合でTEAM雷電・本田朋広（連盟）と、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が激突。東4局で明暗が分かれると、それぞれの表情が話題になった。

【映像】バチバチのイケメン対決 明暗くっきりの表情

本田は積極的な参加、鈴木優は放銃を恐れずに突進と、それぞれタイプは異なるものの攻撃的な麻雀で戦い抜いてきた。この2人が正面からぶつかるとなれば、激しい火花が散りまくる。

東4局、親番の本田は1万5100点持ちでラス目。鈴木優は3万8000点持ちでトップ目に立っていた。先手を取ったのは鈴木優。6巡目に2索を引いたところでテンパイし、8・9索待ちでリーチを決断した。これにひるまず突き進んだのが本田。10巡目にテンパイしたが、残った待ちはカン7筒。7筒は河に見えないもののドラ表示牌で、そう簡単に出そうもないところ。それでも本田は数秒考えた後、牌を横に曲げてリーチを宣言した。

この時点で鈴木優の8・9索待ちは山に残り4枚、本田のカン7筒待ちは残り1枚。鈴木優が圧倒的に有利と見られた。それでも鈴木優の待ちが脇に2枚流れた後の17巡目、本田が7筒をツモ。リーチ・ツモ・タンヤオ・赤・ドラの満貫1万2000点をアガった。

クールな表情で牌を倒し点数申告する本田の横で、引き負けた鈴木優はなんとも悔しそうな表情。ファンからは「素晴らしいリーチ」「ないすううう！」「イケメン対決」「優、さすがに堪えた顔してたな」「良い顔するじゃん」など、両者に向けた言葉が続いていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

