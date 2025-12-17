24ºÐÇ¯²¼ÃËÀ¤ÈºÆº§¡¦Æ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¡¢¹âµé¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿2¿ÍÊ¬¤Î¡È¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¡É¤ËÈ¿¶Á¡ÖÎÁÍý¤âÅ·ºÍ¡×¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê64¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¹âµé¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿2¿ÍÊ¬¤Î¡È¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û24ºÐÇ¯²¼É×¤È¤Î¡È´¥ÇÕ¥·¥ç¥Ã¥È&2¿ÍÊ¬¤Î¿©Âî¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2017Ç¯4·î9Æü¤ËºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿Æ£¡£¤ªÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ï24ºÐÇ¯²¼¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¥Î¥ó¥¢¥ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ÇÉ×¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹â¹»À¸¤ÎÂ¹¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤È3¿Í¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âµé¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿2¿ÍÊ¬¤Î¡È¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¡É¤ËÈ¿¶Á¡ÖÎÁÍý¤âÅ·ºÍ¡ª¡ª¡×
¡¡15Æü¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Á¥¥ó¡õ¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥«¥ì¡¼¡£ÂçÎÌ¤Î¶Ì¤Í¤®ßÖ¤á¤È¡¢¹âµé¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹1ËÜÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç´Å¤µ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ï¥È¥ê¥å¥Õ¥Ð¥¿¡¼¤ÇßÖ¤á¤¿¥³¡¼¥ó¡õ»ÞÆ¦¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢2¿ÍÊ¬¤Î¿©»ö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÎÁÍý¤âÅ·ºÍ¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¥¹¥´¤¹¤®¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë