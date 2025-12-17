¼íÌî±Ñ¹§¡¢50TA¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¡¡¡É¥¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É2¶ÊÌÜ¤ò¼«¤é¤Î¿·¶Ê¤Ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬Ê±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤¹¤ë50TA¤¬¡¢ÍèÇ¯5·î6Æü¤ËÅìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¡Ø50TA¡¡¤¿¤Ö¤ó2026Ç¯ ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢50TA¤È¤·¤Æ¿·¶Ê¡Ö¤¦¤¤¤¦¤¤¤·¤¤¤·¤¤¡×¤ò17Æü¤«¤é³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§15¡Ë¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¶Ê¡Ö¤¦¤¤¤¦¤¤¤·¤¤¤·¤¤¡×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ´ë²è¡Ö50TA¡ÁKing & Prince ³Ú¶ÊÄó¶¡SP¡Á¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£50TA¤Ï¡¢¼Â¤ÏKing & Prince¤ËÂÐ¤·¤Æ2¶Ê¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤¦1¶Ê¤¬¡Ö¤¦¤¤¤¦¤¤¤·¤¤¤·¤¤¡×¡£¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢½é¡¹¤·¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È²Î»ì¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«µã¤±¤Æ¤¤¿¡Ä¡×¤ÈKing & Prince¤Î¿´¤Ë¤â¶Á¤¤¤¿50TA¤é¤·¤µÁ´³«¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£ºî»ìºî¶Ê¤Ï50TA¼«¿È¤¬Ã´Åö¡£¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¹½À®¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤¤¤¦¤¤¤·¤¤¤·¤¤¡×¡Ö²¹ÅÙ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÂ¼½ß¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢50TA¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢25Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿TOYOTA ARENA TOKYO¡£Ìó8000¿Íµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçÉñÂæ¤Ë¡¢50TA¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö¤¦¤¤¤¦¤¤¤·¤¤¤·¤¤¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Î¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌ¾¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡Ø50TA¡¡¤¿¤Ö¤ó2026Ç¯ ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¡Ù
¢£Æü»þ¡¡2026Ç¯5·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡³«¾ì15¡§00¡¿³«±é16¡§00
¢£²ñ¾ì¡¡TOYOTA ARENA TOKYO
¢£½Ð±é¡¡50TA
