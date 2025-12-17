°ÂÉôÉÒ¼ù»á¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ï°Ý¿·¤Î¡Ö¤¢¤ë¼ï¤Î½õ¤±½®¡×¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡ÖÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î°ÂÉôÉÒ¼ù»á¤¬£±£·Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤¬º£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°Ý¿·¤¬¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤¬º£¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÀ®Î©¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö¡Ê¹â»ÔÁíÍý¤È¤Ï¡ËÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤òµ¬À©¤¹¤ëË¡°Æ¤Î¿³µÄ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÀ®Î©¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÉô»á¤Ï¡Ö¤â¤·µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥³¥ì¤Þ¤Ç¤Î¿®µÁÂ§¤Ë¤âÎô¤ëÏÃ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ÂÉô»á¼«¿È¤âµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö°Ý¿·¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î´Ø·¸¤ÎÏÃ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Í×¤Ï°Ý¿·¤¬¤â¤È¤â¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤¿Å°ÄìÅª¤Ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¶Ø»ß¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¸¤ã°û¤á¤Í¤¨¤è¤È¡¢¤À¤«¤é¤¢¤ë¼ï¤Î½õ¤±½®¤ÎÂ¦ÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤È¡×¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î¡Ö½õ¤±½®¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¶Ø»ß¤Ç¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£