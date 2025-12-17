¥ì¥¢¥ë¤ËX¡¦¥¢¥í¥ó¥½°Ê¾å¤Î»Ø´ø´±¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡¡ÍýÁÛ¤Î¸åÇ¤¸õÊä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ö²òÇ¤¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¸åÇ¤¤Ï¡©¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÆñ¤·¤¤¡×
15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Ç¥¢¥é¥Ù¥¹¤ò2-1¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¤Ò¤È¤Þ¤ºÏ¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À»Ø´ø´±¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÎ©¾ì¤¬°ÂÂÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼¡¤Ê¤ë»³¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±1·î8Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤À¡£¤³¤Î½à·è¾¡¤Ç¥ì¥¢¥ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ë¤Ïº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç2-5¤ÈÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊVS¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Î¾¡¼Ô¤È¤ÎÂÐ·è¤À¡£º£µ¨¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤â1ÅÙÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·è¾¡¤¬¥¯¥é¥·¥³¤È¤Ê¤ì¤Ðº£ÅÙ¤³¤½Éé¤±¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥í¥ó¥½¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤¬¡¢¸åÇ¤¤Ï¡©¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤È¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÍýÁÛ¤Î¸åÇ¤¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¤È¡¢2019Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¤À¡£¥ì¥¢¥ë¤Î´Ä¶¤òÃÎ¤ëÀäÂÐÅª¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤À¤¬¡¢¥¸¥À¥ó¤Ï2026WÇÕ½ªÎ»¸å¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯¤À¤±¥ì¥¢¥ë¤Î»Ø´ø´±¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¼¡¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¸µ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×¤Ç¡¢¼ÂÀÓ¤ÏÈ´·²¤À¡£¤·¤«¤·¥¯¥í¥Ã¥×¤Ë¸½¾ìÉüµ¢¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¸½¼ÂÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤¢¤ê¸½ºß¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥ã¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤ÎÆâÉô¾º³Ê¤À¡£°úÂà¸å¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤¯ÊÝ¾Ú¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£
²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ê¡¼¥°¤äCL¤Ç¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥í¥ó¥½¤Î²òÇ¤¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï1·î½é½Ü¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤òÍî¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï²òÇ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤¬À¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¡£