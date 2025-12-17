´ÆÆÄ¸òÂå¤ÇN¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ëºòµ¨¤Î¶¯¤µ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡¡º®Íð¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¥À¥¤¥Á¤Î¼êÏÓ¡Ö¥À¥¤¥Á¤Ï´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ï´ÆÆÄ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡£ºÇ¶á¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ïº£µ¨½øÈ×¤Ë¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È¤ò²òÇ¤¤·¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤ò»Ø´ø´±¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼ÂÎÀ©¤Ç¤ÏÁ´¤¯·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤âÁá¡¹¤Ë²òÇ¤¡£10·î21Æü¤è¤ê¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤ä¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥À¥¤¥Á¤Ë»Ø´ø¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥À¥¤¥Á¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÃæ·ø¥¯¥é¥Ö¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¿³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢±Ñ¡ØThe Guardian¡Ù¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ç¤â¥À¥¤¥Á¤Ï¡Ø´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¡Ù¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Ì¡¼¥ÎÂÎÀ©¤Ç¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¶¯¸Ç¤Ê¼éÈ÷¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥¤¥Á¤Ï´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼éÈ÷¿Ø·Á¤òÀ°¤¨¡¢Áê¼ê¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¡£¤½¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÄ¾¶á5»î¹ç¤Î¤¦¤Á3»î¹ç¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î3»î¹ç¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï4-2-3-1¤ËÌá¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¿Ø¤È¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼ÂÎÀ©¤Ç¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢3-5-2¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥À¥¤¥Á¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¦¥¤¥ó¥°¤¬Àª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤¤¬2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¤½¤Î¾Úµò¤À¡£¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÏºÆ¤Ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÇ½ÎÏ¤â°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤À°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º16°Ì¤È¹ß³Ê·÷¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¦¤¨¤Ç¥À¥¤¥Á¤Î¾·æÛ¤ÏÂçÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£