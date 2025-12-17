Á°ÅÄÂçÁ³¤Îµî½¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÏÃÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ¤Ï2026WÇÕ¤Ø¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ÖÁ°ÅÄ¤Ë¤ÏÍè²Æ¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ë¹Í¤¨¤â¡×
ºòµ¨¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ33¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ë¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¤â¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÎ¥¤ì¤ëÏÃÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Â¦¤ÎÅÔ¹ç¤â¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡£¼¡¤Ï¤³¤ÎÅß¤Î»Ô¾ì¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDaily Record¡Ù¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ°ÅÄ¤¬¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤Î1·î¤ÎÂàÃÄ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Á°ÅÄ¤Ë¤ÏÍè²Æ¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ë¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ÏWÇÕ¤ØÆüËÜÂåÉ½¤ÇÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤é¤ÐÀèÈ¯¤Ï³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤éÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬ÉÔÄ´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢10·î¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬¼Ç¤¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·»Ø´ø´±¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼½¢Ç¤¸å¤Ï¤Þ¤¿Ä´»Ò¤¬Äã²¼¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¥í¡¼¥Þ¤Ë0-3¤È´°ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤È¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆâ¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î1-3¤ÈÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¡¼¥à¤¬º®Íð¤¹¤ëÃæ¤ÇÁ°ÅÄ¤âº£µ¨¤Ï24»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤È¥Ú¡¼¥¹¤¬Æß¤¤¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬ÂåÉ½¤Ø¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«ÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢º£Åß¤ËÁ°ÅÄ¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£