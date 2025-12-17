建設から68年の「超レトロ団地」が千葉県にあった…！今なお「当時の風景」を残すことに成功した「驚きの管理方法」

レトロブームの追い風に乗り、団地に住む若者世代が増えている。団地によっては大規模リノベーションや家賃割引を行うケースも少なくなく、住みやすさや利便性からファミリー層の入居も目立つなど様変わりを見せている。

一方、団地創成期と呼ばれる1950年代に誕生して以来、その風景を守り続けている場所がある。千葉県にある八千代台団地だ。建設当時は高級集合住宅として名を馳せ、現在も住民による自主管理によって現存する団地の足取りと現在地を取材した――。

誕生から68年「古参団地」の今

千葉県・八千代台。

都心から電車でおよそ1時間という場所にあるのが八千代台団地だ。京成「八千代台駅」から徒歩でおよそ10分というエリアに建つ同団地が産声をあげたのは、団地創成期とされる1957年のことだった。

当時は日本最古のコンサート造りと呼ばれる静岡の市営羽衣団地（1948年建設）や公団第一号と言われる大阪の金岡団地（1956年建設）が続々と誕生し、「ダンチ族」なる流行語まで登場。なかでも庭付き2階建ての「テラスハウス型」だった八千代台団地は、それまでの団地とは一線を画すモダンな建物として世間の注目を集めた。八千代台団地の理事の一人が語る。

「建設当初の八千代台団地はおよそ30棟程度で100戸以上の部屋があったそうです。また当時としては珍しく水洗トイレ、風呂付、プロパンガスを完備するなど最先端の設備でした。古くから住んでいた人に聞くと、八千代台団地はすべて賃貸棟にする予定だったそうですが、家賃は月に約5000円。当時は大卒の初任給が1万5000円とされていた時代ですから、一般家庭には手が届きにくく、賃貸で借りる人が想定よりも少なかったそう。そこで考案されたのが社宅としての活用でした。会社に1棟まるごと販売し、社員用の自宅として使ってもらうというものです」

高級物件である八千代台団地を購入したのは、一流企業ばかりだった。

有名企業が続々と社宅として利用

「森永乳業、日本鋼管（現JFEスチール）、明治乳業、日本新薬、神戸製鋼などが八千代台団地を社宅として使用していました。一部、個人で購入する人もいたそうですが、大学の先生やお医者さん、社長さんなど富裕層ばかり。記録によると、当時の1戸の販売価格は87万円です」（同前）

実際に社宅として入居し、現在も八千代台団地に暮らす住民の一人はこう話す。

「私は夫が森永乳業に勤めていて、1970年代に八千代台に入居しました。あの頃は八千代台駅から上野にある工場まで京成線で乗り換えなしで通えました。団地周辺も本当に便利。駅や病院はもちろん、学校や保育園、お肉屋さんに酒屋にクリーニング屋さんまで揃っていました。子育てもしやすいエリアとして魅力でした。他の社宅も含めて団地は所帯を持つ人が優先で、当時暮らしていた人たちのほとんどがファミリー層でした」

駅近という好立地に並ぶ八千代台団地だが、建設当初の周辺エリアは田畑が広がり、整備も間に合っていなかったという。前出の理事が語る。

「昔はまだ団地近辺は整備がされておらず、水はけが悪かった。雨が降ると前の道路が水浸しになり、団地の人たちも長靴姿で通勤していたそうです。駅には靴棚が用意されていて、そこで革靴に履き替えて職場に向かっていたと聞きます」

一方、団地内では当時から組合を主体とした住民らによる独自のコミュニティが生まれつつあった。

脈々と受け継がれる「自主管理」と「棟長制度」

「入居生活を始まるとすぐに『八千代台団地の組合を作るべきだ』という声があがりました。その頃は集合住宅自体が珍しく、住民による組合という言葉に馴染みもなかったそうです。しかし、住民のなかには学者さんなどもいて、いち早く組合による自主管理の必要性を訴えた。そこで結成されたのが管理組合である『やよい会』です」（同前）

同時に組合は各棟のまとめ役となる「棟長」を設置。この制度はやよい会同様、現在も八千代台団地で脈々と受け継がれている。50年以上にわたり八千代台団地に暮らす別の住民は当時の様子をこう話す。

「棟長は3ヵ月おきの交代制です。棟長の主な仕事は回覧板や資料の配布、あとは組合費の集金。組合費は各棟長が現金で集めて回り、組合に手渡しする仕組みになっていました。管理組合は集金日になると近くの空地に長机とパイプ椅子を置いていて、棟長から現金を受け取り、銀行に預けていました。今では考えられない方法ですよね。私はこの棟長の集金役になるのが嫌でしたねぇ。現金を手で持つわけですから、足りないなんてことになれば大事。怖かったですよ。組合の理事も1棟につき1人ですが、棟長とは別の人になります。こちらの期間は1年間です」

組合は管理機能のみならず、住民との交流の場としての一面もあったという。

住民自らが団地内で祭りを企画

「組合の役員になるとどこにどんな人が住んでいるのかは頭に入りますから、コミュニケーションは取りやすくなります。そういう意味では私もいい経験をさせていただきました。団地と言っても広いですから、隣近所だけじゃない交流は組合のおかげです。昔は子どもも多く、年間通してイベントを企画していました。お祭り、スイカ割り、クリスマス会などです。お祭りでは住民たちによる出店もありました。

敬老の日になると住民のお年寄りを呼んで、みんなでお祝いしました。クリスマス会では子どもたちに図書券を配るんですが、それも各棟長が子どもの数を集計して、組合の会計に伝えて、手配していました。その費用は組合費からの捻出です。団地は分譲棟と賃貸棟がありましたが、催しごとも多かったので、仲はよかったと思います。団地内の共用部分の掃除もすべて住民同士で集まって行っていました」（前出・八千代台住民）

その住民らの結束は自然と防犯意識へも繋がっていたという。

「ずいぶん前ですが、八千代台周辺で強盗殺人事件がありました。そのときの犯人の供述が新聞に載っていて『最初は八千代台団地に入ろうと物色していたが、住民同士の挨拶や目があって無理だった』と書かれていました。昔ですから、みんなでセキュリティ対策していたわけではないですが、結果としてそういう機能は生まれていたんだと思います。実際に住んでいても安心感はあります。周りには人がいますし、何かあれば気付いてもらえますから」（同前）

突如浮上した建て替え計画

1980年代に入ると各企業も棟を売却し、分譲棟へと様変わりにしていったという。さらに2000年代に入ると、老朽化を理由とした建て替え計画が浮上する。当時を知る住民が言う。

「建て替えは賃貸棟、分譲棟を含めた団地全体としての計画で、当時は業者も入り、図面計算まで行っていました。並行して住民のあいだでも何度も建て替えの議論になってはいましたが、反対する方の声や管理上の問題があり、うまくまとまりませんでした。建て替え賛成派が盛り上がっては、反対派が訴えて立ち消える。その繰り返しでした。賃貸棟は公団が売却する形で話がついていましたが、分譲棟の土地は住民全員の共有地。1人でも反対する人がいれば、分譲棟の建て替えはできません」

結局、一部分譲棟エリアと賃貸棟エリアでの開発がスタート。2004年、2005年にそれぞれマンションを建設。現在、団地は残った14棟での運営を続けている。

だが、八千代台団地を取り巻く変化は開発という波だけではない。

後編記事『「超レトロ団地」千葉・八千代台団地の組合理事が明かす…増え始めた「外国人入居者」の現状と「共生」のための努力」』では、完成当初から脈々と受け継ぐ自主管理の存続や外国人入居者との共存など令和の団地事情をお伝えする。

