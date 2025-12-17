21時にアイス×セブン‐イレブン♡チョコバナナ＆紫芋モンブラン登場

夜に楽しめるリッチなアイス専門店「21時にアイス」の人気フレーバー、チョコバナナと紫芋モンブランが、セブン‐イレブンの一部店舗で12月23日(火)より数量限定発売♡330mlのボリューム満点パフェアイスは、自宅で専門店の味を手軽に楽しめます。赤城乳業製で価格は各428円（税込462.24円）、首都圏・関西限定です。

チョコバナナ：濃厚チョコと果肉バナナの絶妙バランス

「21時にアイス チョコバナナ」は、スッキリしたミルクアイスと濃厚チョコアイスの2種を使用。

果肉入りバナナソースとチョコソースが絡み合い、底のクッキーとトッピングのアクセントで最後まで飽きずに楽しめます♡

専門店の味わいを忠実に再現し、自宅でリッチなスイーツタイムが叶います。

VERY RUBY CUTのサンドが冬限定に♡苺×ショコラの新作スイーツ

紫芋モンブラン：素材の濃厚さを堪能できる冬限定フレーバー

「21時にアイス 紫芋モンブラン」は、スッキリしたミルクアイスと濃厚紫芋アイスを組み合わせ、天面の巻き形状で専門店のモンブランを表現。

紫芋ペースト入りソースが濃厚な味わいを引き立て、素材本来の甘みを存分に楽しめます。330mlの大容量で、食後のご褒美スイーツにも最適です♪

自宅で楽しむリッチな夜スイーツ



セブン‐イレブン限定で登場した「21時にアイス」チョコバナナ＆紫芋モンブランは、どちらも330mlのボリューム感と専門店の味を忠実に再現したリッチパフェアイス。

価格は各428円（税込462.24円）で、首都圏・関西の一部店舗で数量限定発売中♡夜スイーツやクリスマスのちょっと贅沢な楽しみにぴったりです。