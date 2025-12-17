2025年に結婚を発表して驚いた夫婦ランキング！ ドジャース・佐々木朗希夫婦を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は、2025年11月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2025年に結婚を発表した有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「2025年に結婚を発表して驚いた夫婦」ランキングを発表します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
メジャーリーグ（MLB）のロサンゼルス・ドジャース所属の佐々木朗希選手は、日本時間2月22日に自身のInstagramでドジャースのキャップを2つ並べた写真とともに一般女性と結婚したことを発表しました。
投手として最速165キロを誇り、“令和の怪物”と称される佐々木選手は、日本時間1月22日にドジャースへの移籍を発表。入団したばかりというタイミングでの結婚電撃発表には、チームメイトである大谷翔平選手や山本由伸投手も驚き、最初は信じてくれなかったのだそう。来季も今世紀初の3連覇を狙うドジャースの主要選手として期待が寄せられています。
回答者からは、「まだ若いし、メジャーに行くし、結婚するしでびっくりした」（40代女性／神奈川県）、「メジャーリーグが開幕直前の発表だったので、素直にびっくりしました」（40代男性／長野県）、「もう結婚するのか！ と驚きました」（20代女性／東京都）、「とにかく早いなーという印象と、女性関係を全く感じさせなかったので意外感」（40代男性／岩手県）などの声がありました。
お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんと俳優・二階堂ふみさんは、8月10日に2人連名の報告文を公式SNSなどで発表。年齢差11歳の異色カップルの電撃結婚は世間を驚かせました。
金髪に赤い衣装、同志社大学出身のインテリ芸人として知られるカズレーザーさんと、幅広い役柄を演じる実力派俳優としてだけでなく、写真家や作家としても活躍する二階堂ふみさんは、多彩で個性的な夫婦として注目を集めています。
回答者からは、「インテリ芸人と国際的才女トップ女優の接点が分からずにびっくりした」（50代回答しない／大阪府）、「お付き合いしている噂すら聞いたことがなかったので、突然の結婚発表には驚きました」（50代女性／石川県）、「カズレーザーが結婚すると思わなかったし、まさかここの二人だとは予想もしてなかったから」（20代女性／長野県）、「カズレーザーさんと二階堂ふみさん、意外なカップル、そして二階堂ふみさんがカズレーザーさんの大ファンにも驚きました」（50代女性／新潟県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：佐々木朗希（野球選手）×一般女性／36票
メジャーリーグ（MLB）のロサンゼルス・ドジャース所属の佐々木朗希選手は、日本時間2月22日に自身のInstagramでドジャースのキャップを2つ並べた写真とともに一般女性と結婚したことを発表しました。
回答者からは、「まだ若いし、メジャーに行くし、結婚するしでびっくりした」（40代女性／神奈川県）、「メジャーリーグが開幕直前の発表だったので、素直にびっくりしました」（40代男性／長野県）、「もう結婚するのか！ と驚きました」（20代女性／東京都）、「とにかく早いなーという印象と、女性関係を全く感じさせなかったので意外感」（40代男性／岩手県）などの声がありました。
1位：カズレーザー（メイプル超合金）×二階堂ふみ（俳優）／92票
お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんと俳優・二階堂ふみさんは、8月10日に2人連名の報告文を公式SNSなどで発表。年齢差11歳の異色カップルの電撃結婚は世間を驚かせました。
金髪に赤い衣装、同志社大学出身のインテリ芸人として知られるカズレーザーさんと、幅広い役柄を演じる実力派俳優としてだけでなく、写真家や作家としても活躍する二階堂ふみさんは、多彩で個性的な夫婦として注目を集めています。
回答者からは、「インテリ芸人と国際的才女トップ女優の接点が分からずにびっくりした」（50代回答しない／大阪府）、「お付き合いしている噂すら聞いたことがなかったので、突然の結婚発表には驚きました」（50代女性／石川県）、「カズレーザーが結婚すると思わなかったし、まさかここの二人だとは予想もしてなかったから」（20代女性／長野県）、「カズレーザーさんと二階堂ふみさん、意外なカップル、そして二階堂ふみさんがカズレーザーさんの大ファンにも驚きました」（50代女性／新潟県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)