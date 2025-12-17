好き＆行ってみたい「北海道のイルミネーション」ランキング！ 2位「白い恋人パーク スイートイルミネーション2025〜Blooming Snow Fantasy〜」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
冬の夜空を彩るイルミネーションは、見るだけで心が弾む特別な時間。どの県の光景が人々の心をときめかせ、足を運びたくさせるのでしょうか？今年の冬、おすすめのイルミネーションスポットをランキング形式でご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたいイルミネーションに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「北海道のイルミネーション」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「雪景色とイルミネーションのコラボは東京都で見ることができず、とても幻想的な世界で美しいと思ったから」（20代女性／東京都）、「西洋の城のような建物と庭園全体が、雪と光で飾り付けられるメルヘンチックな世界観に強く惹かれるから」（60代男性／埼玉県）、「雪の世界観とファンタジー要素が融合したデザインが魅力的で、一度訪れてみたいと感じていました」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「雪景色と街のビルの明かりと上手にマッチしていて綺麗なのと、駅前通りは周辺でご飯を食べながら見ることもできるので選びました」（30代女性／北海道）、「街の中心である札幌駅のイルミネーションはとても華やかそうだから」（30代女性／京都府）、「札幌の中心部が華やかなイルミネーションで彩られてとても綺麗なので見に行ってみたい」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月5日、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたいイルミネーションに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「北海道のイルミネーション」ランキングの結果をご紹介します。
2位：白い恋人パーク スイートイルミネーション2025〜Blooming Snow Fantasy〜／78票札幌市西区にある白い恋人パークで開催されるイルミネーションです。洋風の建物と雪景色が融合し、メルヘンチックでロマンチックな雰囲気が魅力です。白い恋人というブランドの知名度と、雪国ならではの幻想的な景観が支持を集めました。
回答者からは「雪景色とイルミネーションのコラボは東京都で見ることができず、とても幻想的な世界で美しいと思ったから」（20代女性／東京都）、「西洋の城のような建物と庭園全体が、雪と光で飾り付けられるメルヘンチックな世界観に強く惹かれるから」（60代男性／埼玉県）、「雪の世界観とファンタジー要素が融合したデザインが魅力的で、一度訪れてみたいと感じていました」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：2025さっぽろホワイトイルミネーション（第45回）（札幌駅南口駅前広場会場）／82票北海道札幌市で開催される「さっぽろホワイトイルミネーション」の、札幌駅南口駅前広場会場が1位となりました。北海道の冬の風物詩であり、大規模な光の装飾が、冬の札幌の夜を彩る点が魅力です。特に札幌の玄関口としての立地の良さと、イベントとしての知名度の高さが、最も「行ってみたい」という支持を集めました。
回答者からは「雪景色と街のビルの明かりと上手にマッチしていて綺麗なのと、駅前通りは周辺でご飯を食べながら見ることもできるので選びました」（30代女性／北海道）、「街の中心である札幌駅のイルミネーションはとても華やかそうだから」（30代女性／京都府）、「札幌の中心部が華やかなイルミネーションで彩られてとても綺麗なので見に行ってみたい」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)