俳優の武田鉄矢（76）が17日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。上野動物園（東京都台東区）の4歳の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイが来年1月下旬に中国へ返還されると発表されたことについて言及した。

返還発表後、初の開園日となった16日、上野動物園には、多くの人が行列をつくった。動物園によると待ち時間は最大でシャオシャオが4時間、レイレイが3時間。午後1時には観覧の受け付けを締め切った。都によると、最終観覧日は来年1月25日。

6月に和歌山県白浜町の「アドベンチャーワールド」の4頭が中国に返還され、国内での飼育は上野の双子だけ。台湾有事に関する高市早苗首相の発言で日中関係は悪化し、新たなパンダの貸与は不透明な状況にある。

MCの谷原章介が「来年1カ月早まっちゃいましたよ、武田さん。帰るのが2月に1月に」と聞くと、武田は「寂しゅうございますね、さすがにね」と言い、「寂しゅうございますけども、ここは耐えましょう」と自身の受け止めを語った。