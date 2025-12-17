フィリーズは16日（日本時間17日）、アドリス・ガルシア外野手（32）と1年契約1000万ドル（約15.5億円）の契約を結んだことを発表した。昨季まで外野の一角を務めたニック・カステラノスは2026年、フィリーズと2000万ドル（約31億円）の年俸が残っており、トレード候補となることが有力。26年の外野陣は左翼にブランドン・マーシュ、中堅に新人のジャスティン・クロフォード、右翼にガルシアという布陣が想定されている。

FAになったJ.T.リアルミュート捕手との再契約交渉が残っているが、同日リモート会見に登場したデーブ・ドンブロウスキー球団社長は「常にチームを良くしようとはしているが、現時点で大きな補強の必要性があるわけではない」と明言した。

オフの動きが大詰めに近づいていることを示唆。そのうえで「強いて言えば、ブルペンの投手陣は検討対象になるかもしれない。ただ、そこにも経験豊富な5人のしっかりした投手がいるし、時には若い選手にチャンスを与えることも必要だ。我々が評価している選手もいる。現状はそんなところだ。日常的に起用する野手については、捕手を除けば、ほぼ戦力は整っていると思っている」と現状を分析した。

今季、プレーオフの地区優勝決定シリーズでドジャースと死闘を演じたフィリーズは今井、村上、岡本など日本選手の獲得候補として挙げられてきたが、現状では優先順位は高くない模様。ただ、条件面次第で先発投手のさらなる補強を考慮する可能性を指摘する声もあり、依然としてその動きが注目される。