フジテレビは１７日、来年春から同局系ニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」（月〜金曜・午後３時４２分）の新キャスターに榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナが就任することを発表した。番組は「生活者目線」と「安心感」をキーワードにリニューアル。これまで番組を支えてきた遠藤玲子アナと３人で伝える。

これまで約２年間キャスターを務めた元ＮＨＫでフリーの青井実キャスターと、約３年間、夕方の顔を務めた同局の宮司愛海アナは来年春で番組を卒業する。

榎並アナは「歳を重ね、ライフステージが変わる中で、ニュースをより“自分ごと”として受け止める機会が増えました。社会の出来事が、家族や暮らしにどう影響するのかを考えることが、以前よりも身近になったと感じています。だからこそ、正しく、分かりやすく、そして視聴者の皆さまが日々の生活を想像しながら安心して見られるニュースを、真摯（しんし）に届けていきます」とコメント。

山崎アナは「めざましテレビ」「とくダネ！」「ノンストップ！」「Ｍｒ．サンデー」など多くの番組のＭＣを務めてきた。「この度、報道の現場に初めて足を踏み入れることになりました。息子は現在２歳。育児と仕事のバランスを模索しながらの日々ですが、その経験があるからこそ、生活者の目線で伝えられることがあると感じています。夕方は、寝かしつけまでのカウントダウンが始まる特に忙しい時間帯。そんな中でも、日々のニュースを身近に感じてもらえるよう、誠実にお届けしていきたいと思います」と意気込んだ。