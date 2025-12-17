大手飲料メーカーの伊藤園が、２６年３月５〜１７日に日本、米国、プエルトリコで行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のオフィシャルグローバルパートナーとなったことと、「お〜いお茶」ブランドが、大会全体のオフィシャルグリーンティーに採用されたことを発表した。大会観戦チケットキャンペーンも行われるという。

伊藤園は２００１年に米ニューヨークに現地法人を設立。０３年から「お〜いお茶」ブランドの海外展開を本格的にスタートさせた。２４年からはドジャース・大谷翔平投手（３１）とグローバルアンバサダー契約を締結。２５年はＭＬＢ、ドジャースとパートナーシップを締結した。

「お〜いお茶」のグローバルアンバサダーを務める大谷は同社を通じて、出場が内定している２連覇のかかるＷＢＣへ向けて「まだシーズンが終わったばかりなので、気持ちの整理がついていない部分もあるのですが、出場したあの時の興奮というか日本の皆さんから応援してもらえる嬉しさというか、幸せをもう一度噛みしめたいなと思ってはいるので、全力で頑張りたいと思っています」とコメントした。

ＷＢＣプレジデントのジム・スモール氏は「このたび、日本を代表する企業である株式会社伊藤園『お〜いお茶』にご協賛いただけることを、心より光栄に思います。野球は、国や言葉を越えて人々をつなぐスポーツです。そしてお茶もまた、心を落ち着かせ、人と人を結びつけてきた文化です。この二つが出会うことは、競技の枠を超え、スポーツが持つ可能性をさらに広げるものだと感じています。本大会を通じて、日本が誇るお茶文化が世界中のファンに届けられ、『お茶』という選択肢がスポーツを楽しむ際の、新しいスタンダードとして広がっていくことを期待しています。『お〜いお茶』が象徴する自然への敬意、調和、そして静けさは、野球が持つ情熱と同じくらい、美しい日本の精神文化を表しています。伊藤園がこの舞台に加わることで、ＷＢＣがスポーツと文化が響き合う場として、さらに豊かな大会となることを確信しています」とコメントした。