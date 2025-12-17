豚汁の野菜の旨みと甘みを最大限に引き出す裏技とは？驚く美味しさ、基本の『豚汁』

冬になると食べたくなる、体が温まる具だくさん汁もの『豚汁』。
具材をただ煮るだけのように思われがちですが、ほんのひと手間かけるだけでぐっとおいしく、味わい深い一品になるんです！

【必ずおいしく！ のコツ】

しっかり炒めてから煮ることで
野菜の甘みが引き出される！

だし汁を加える前に野菜をよく炒めると、甘みがしっかり出ます。豚肉のうまみと合わさって、驚くほど奥深い味わいに。時間にして3分ほど、じっくり炒めるのが鉄則です。みそを加えたらぐらぐら煮立てないのもポイント。香りがとばないように、ひと煮したら火を止めます。

『豚汁』のレシピ

材料（2〜3人分）

豚こま切れ肉……150g
こんにゃく……1枚（約200g）
ごぼう……20cm（約80g）
にんじん……1本（約150g）
大根……10cm（約300g）
ねぎ……1本（約100g）
サラダ油……大さじ1
だし汁……4カップ
みそ……大さじ3

作り方

（1）

こんにゃくは一口大にちぎって、たっぷりの水とともに鍋に入れる。中火にかけて煮立て、ざるに上げる。ごぼうはたわしなどでよく洗い、皮つきのまま幅5mmの斜め切りにする。さっと水にさらして水けをきる。にんじんは皮をむき、幅5mmのいちょう切りにする。大根は皮をむき、幅7mmのいちょう切りにする。ねぎは幅1cmに切る。豚肉は大きければ幅3cmくらいに切る。

（2）

鍋にサラダ油を中火で熱し、ごぼうを入れて炒める。つやが出たら、こんにゃくを加えてさっと炒める。にんじん、大根を加えて3分ほど炒める。

（3）

だし汁を加え、煮立ったら豚肉を加える。豚肉はかたまりにならないよう、しっかりほぐす。

（4）

再び煮立ったらアクを取り、弱めの中火にして15〜20分煮る。特に混ぜたりしなくてOK。アクはきちんととると、雑味のない味わいになります。

（5）

ねぎを加えてみそを溶き入れ、ひと煮する。煮すぎないよう注意！

じっくり炒めてから煮るだけで、野菜や豚肉の甘みとうまみがしっかり味わえる、満足度の高い豚汁ができ上がりますよ。

『オレンジページ2026年1月2日号』より）

