豚汁の野菜の旨みと甘みを最大限に引き出す裏技とは？驚く美味しさ、基本の『豚汁』

冬になると食べたくなる、体が温まる具だくさん汁もの『豚汁』。

具材をただ煮るだけのように思われがちですが、ほんのひと手間かけるだけでぐっとおいしく、味わい深い一品になるんです！

【必ずおいしく！ のコツ】

しっかり炒めてから煮ることで

野菜の甘みが引き出される！

だし汁を加える前に野菜をよく炒めると、甘みがしっかり出ます。豚肉のうまみと合わさって、驚くほど奥深い味わいに。時間にして3分ほど、じっくり炒めるのが鉄則です。みそを加えたらぐらぐら煮立てないのもポイント。香りがとばないように、ひと煮したら火を止めます。

『豚汁』のレシピ

材料（2〜3人分）

豚こま切れ肉……150g

こんにゃく……1枚（約200g）

ごぼう……20cm（約80g）

にんじん……1本（約150g）

大根……10cm（約300g）

ねぎ……1本（約100g）

サラダ油……大さじ1

だし汁……4カップ

みそ……大さじ3



作り方

（1） こんにゃくは一口大にちぎって、たっぷりの水とともに鍋に入れる。中火にかけて煮立て、ざるに上げる。ごぼうはたわしなどでよく洗い、皮つきのまま幅5mmの斜め切りにする。さっと水にさらして水けをきる。にんじんは皮をむき、幅5mmのいちょう切りにする。大根は皮をむき、幅7mmのいちょう切りにする。ねぎは幅1cmに切る。豚肉は大きければ幅3cmくらいに切る。

（2） 鍋にサラダ油を中火で熱し、ごぼうを入れて炒める。つやが出たら、こんにゃくを加えてさっと炒める。にんじん、大根を加えて3分ほど炒める。

（3） だし汁を加え、煮立ったら豚肉を加える。豚肉はかたまりにならないよう、しっかりほぐす。

（4） 再び煮立ったらアクを取り、弱めの中火にして15〜20分煮る。特に混ぜたりしなくてOK。アクはきちんととると、雑味のない味わいになります。

（5） ねぎを加えてみそを溶き入れ、ひと煮する。煮すぎないよう注意！

