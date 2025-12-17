豚汁の野菜の旨みと甘みを最大限に引き出す裏技とは？驚く美味しさ、基本の『豚汁』
冬になると食べたくなる、体が温まる具だくさん汁もの『豚汁』。
具材をただ煮るだけのように思われがちですが、ほんのひと手間かけるだけでぐっとおいしく、味わい深い一品になるんです！
【必ずおいしく！ のコツ】
しっかり炒めてから煮ることで
野菜の甘みが引き出される！
だし汁を加える前に野菜をよく炒めると、甘みがしっかり出ます。豚肉のうまみと合わさって、驚くほど奥深い味わいに。時間にして3分ほど、じっくり炒めるのが鉄則です。みそを加えたらぐらぐら煮立てないのもポイント。香りがとばないように、ひと煮したら火を止めます。
『豚汁』のレシピ
材料（2〜3人分）
豚こま切れ肉……150g
こんにゃく……1枚（約200g）
ごぼう……20cm（約80g）
にんじん……1本（約150g）
大根……10cm（約300g）
ねぎ……1本（約100g）
サラダ油……大さじ1
だし汁……4カップ
みそ……大さじ3
作り方
（1）
こんにゃくは一口大にちぎって、たっぷりの水とともに鍋に入れる。中火にかけて煮立て、ざるに上げる。ごぼうはたわしなどでよく洗い、皮つきのまま幅5mmの斜め切りにする。さっと水にさらして水けをきる。にんじんは皮をむき、幅5mmのいちょう切りにする。大根は皮をむき、幅7mmのいちょう切りにする。ねぎは幅1cmに切る。豚肉は大きければ幅3cmくらいに切る。
（2）
鍋にサラダ油を中火で熱し、ごぼうを入れて炒める。つやが出たら、こんにゃくを加えてさっと炒める。にんじん、大根を加えて3分ほど炒める。
（3）
だし汁を加え、煮立ったら豚肉を加える。豚肉はかたまりにならないよう、しっかりほぐす。
（4）
再び煮立ったらアクを取り、弱めの中火にして15〜20分煮る。特に混ぜたりしなくてOK。アクはきちんととると、雑味のない味わいになります。
（5）
ねぎを加えてみそを溶き入れ、ひと煮する。煮すぎないよう注意！
じっくり炒めてから煮るだけで、野菜や豚肉の甘みとうまみがしっかり味わえる、満足度の高い豚汁ができ上がりますよ。
『豚汁』人気レシピ3選
かぶとごぼうのボリューム豚汁520kcal約360円5#豚汁#汁物
大庭 英子
キャベツたっぷり豚汁271kcal約330円3#豚汁#汁物
大久保恵子
豚こま切れ肉を使ったおすすめレシピ
カリカリ豚と白菜のおかずサラダ15分300kcal約320円2#サラダ#主菜
市瀬 悦子
豚こまきのこのハヤシライス15分683kcal約540円12#ハヤシライス#主食
Mizuki
豚こまとねぎの中華蒸し20分294kcal約510円7#蒸しもの#主菜
小林 まさみ
こんにゃくを使ったおすすめレシピ
こんにゃくのピリ辛炒め66kcal約60円0#炒めもの#副菜
鈴木 薫
こんにゃくのバターしょうゆステーキ58kcal約100円12#ステーキ#主菜
藤井 恵
こんにゃくのにんにくマヨ炒め109kcal約70円1#炒めもの#副菜
藤野 嘉子