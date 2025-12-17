トランプ米大統領 ベネズエラ制裁対象タンカーの完全封鎖を命じる トランプ米大統領 ベネズエラ制裁対象タンカーの完全封鎖を命じる

トランプ米大統領 ベネズエラ制裁対象タンカーの完全封鎖を命じる



トランプ米大統領はベネズエラを出入りする全ての制裁対象の石油タンカーの完全封鎖を命じた。



ベネズエラは南米史上最大の艦隊に完全に包囲されている。それはさらに拡大するばかりで彼らにはかつて見たこともないような衝撃が降りかかる。

彼らがかつて我々から奪った石油や土地、その他の資産をすべて米国に返還するまでは。ベネズエラの違法政権が盗まれた油田の石油を資金源として利用し麻薬、人身売買、殺人、誘拐を行っている。



東京時間09:01現在

ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝55.63（+0.36 +0.65%）

