【1週間コーデ】12／9(火)～12／13(土)最新ファッションをピックアップ♡

12／9(火)公開：グルメインフルエンサー・関西グルメのYumiサン／(158cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第394弾♡ 表情豊かなピンクのチェック柄コートから、大人シックなモノトーン、甘辛MIXなライダーススタイルまで、この冬真似したい旬の着こなしを厳選してお届けします♪ あなたの気分にぴったりのスタイルを見つけて！ 着用アイテムの詳細もまとめてチェック！

ピンクのチェックロングコートで

日常が華やぐポップガールへ♪

「この冬はテンション高めに、派手カワなチェックコート(MAISON SPECIAL)を着てみました！ 遠くにいても絶対に見つけてもらえるインパクトがお気に入りなんです♡ インナーの鮮やかなブルーのトップスも同じMAISON SPECIALでそろえて、色×色で遊び心を全開に。合わせたワイドデニム(Lily Brownの)は、少しシルバーの光沢が入っているところが好みです♪ 足元は厚底のホワイトスニーカー(adidas)でスタイルUPしつつ、バッグはMARC JACOBSの黒ロゴバッグで全身を引き締めたんです！」

◾️チェック柄ロングコート / MAISON SPECIAL

◾️ショルダースリットリブニットトップス 約\17,000 / MAISON SPECIAL

◾️シルバーラメ入りデニムパンツ / LILY BROWN

◾️レザーロゴバッグ 約\50,000 / MARC JACOBS

◾️ボリュームソールスニーカー / adidas

◾️ロゴピアス 約\100,000 / CHANEL

◾️ミューグレージュ(カラコン) / malun malun

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

12／11(木)公開：フリーモデル・あやぽよサン／28歳 (156cm)

レースの透け感に惚れる美シルエットワンピ×

ムートンジャケットで冬のヒロイン♡

「マーメイドレースニットワンピ(Rosé Muse)をメインに、落ち着いた雰囲気の中にしなやかな可愛さを入れてみました♪ このワンピは、太ももの部分がレースになっていいるのがポイントです。アウターはムートンジャケット(M me eme)をON。もこもこのエリが顔まわりを優しく見せてくれるし、なんにでも合うからヘビロテ中！ バッグは大人っぽく見せられるCELINEのラゲージでクラス感をプラス。足元はドッキングブーツ(RANDA)で、ダブルリボンが女の子らしさを増してくれてときめきます☆」

◾️ムートンライダースジャケット 約\25,000 / M me eme

◾️マーメイドレースニットロングワンピース 約\17,000 / Rosé Muse

◾️ハンドバッグ(ラゲージ ナノ ショッパー) 約\350,000 / CELINE

◾️ミニリボンドッキングブーツ 約\15,000 / RANDA

◾️シルバーリボンピアス 約\1,500

◾️プリンセスショコラ(カラコン) / melady

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

12／13(土)公開：同志社女子大学五年・谷口愛サン／(152cm)

レザーの辛さで甘ワンピを引き締める

バランス上手なスタイリングに♡

「“甘すぎず、女の子らしさも兼ね備えた甘辛MIX”がテーマです。まずはチェックワンピ(GRL)を選んで、リボンやシャーリングのディテールでさりげなく可愛さをプラスしました。それに、大きめサイズのレザーブルゾン(GRL)を羽織ってラフな抜け感を出しています。軽い着心地なのにしっかり風を防いでてくれるから、頼りになるアイテム。中は首元から見える万能タートル(GU)で、さりげなくレイヤードしています。足元はレザー特有のマットな質感がコーデの引き締め役になる、Dr.Martensのブーツにしました。」

◾️2Wayえりレザーブルゾン 約\4,000 / GRL

◾️タートルネックニットトップス / GU

◾️チェック柄ギャザーリボンミニワンピース 約\2,000 / GRL

◾️レースアップショートブーツ 約\9,000 / Dr.Martens

◾️ピアス 約\300 / Lattice

◾️ゴールドハートネックレス 約\300 / Lattice

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、12／16(火)～12／20(土)のコーディネートをご紹介します！

来週も、冬をおしゃれに乗り切るあったかコーデをお披露目♪ コートのシルエットとボトムのバランスなど、参考にしたくなるコーデがたくさん♡ どうぞお楽しみに！