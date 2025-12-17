´Ü¤Ò¤í¤·¡¢75ºÐ¤Ç¿·¶ÃÏ¡¡¡ÈÌÈµöÊÖÇ¼!?¡É¤á¤°¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¼ç±é
¡¡¸æÇ¯75ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ê¤ªÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÇÐÍ¥¡¦´Ü¤Ò¤í¤·¤¬¡¢¿·¶ÃÏ¤È¤Ê¤ë¡Ò¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¡Ó¤ËÄ©¤à¡£¼ç±éºÇ¿·ºî¡ØÌÈµöÊÖÇ¼!?¡Ù¤¬ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë6·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÊÇÛµë¡§Åì±Ç¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡È¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡É¡È½Â¤¤¡É¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦´Ü¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÎ¢ÀÚ¤ë¡¢´Ü¤Ò¤í¤·»Ë¾åºÇ¹â¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï»³»û¹¨°ì¡¢¡ØÌÈµöÊÖÇ¼!?¡ÙÆÃÊó
¡¡¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç³ÎÎ©¤·¤¿ÉÔÆ°¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¡¼Áü¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç70Âå¤ÎÅÚÊýºÐ»°¤òÇ®±é¡£¸½ºß¾å±ÇÃæ¤Î¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¡Ê25Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼å»ë¤Î¾¯Ç¯¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¸µ¥ä¥¯¥¶Ìò¤ò±é¤¸¡¢¤½¤Î¡È½Â¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡É¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿´Ü¡£¤½¤ó¤Ê±ß½Ï´ü¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç´Ü¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¥¹¥¿¡¼¡¦Æî¾ò¹°¡Ê¤Ê¤ó¤¸¤ç¤¦¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¡¢70ºÐ¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ßÂ³¤±¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï·Ý½Ñ±Ç²è¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿Æî¾ò¤À¤¬¡¢¿´¤Î±ü¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¯¤¹¤Ö¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ë¥¢ÇÐÍ¥¤À¡£
¡¡¼«¿È¤Î¸Å´õ¤ò½Ë¤¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥Ãç´Ö¤«¤é¡Ö·Ý½Ñ±Ç²è¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¡¢É¬»à¤Ëº£¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬ÄË¡¹¤·¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÏ·³²¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤µ¤ì¡¢Æü¡¹¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢¤½¤ÎÉå¤ì±ï¤ÎÇÐÍ¥Ãç´Ö¤¬±Ç²è¤Î»£±ÆÁ°¤Ë¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Æ±À¤Âå¤Î¿Æ¤·¤¤ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Æî¾ò¤Ï¡Ö±Ç²è¤È¸½¼Â¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬Åö¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡ØÏ·³²¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¦¡ÄºÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î±¿Å¾¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¾¤Ð¡È»ÅÊÖ¤·¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°Õ¿Þ¤»¤ºÀ¤´Ö¤«¤é¤Ï³åºÓ¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¡¢Æî¾ò¹°¡ª¡×¡ÖÆî¾òºÇ¹â¡ª¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢°ì¿ÍÊâ¤¤·¤¿À¤ÏÀ¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ä²ÈÂ²¤ò¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢³ÈÂç²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¡¢Æî¾ò¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¡ÈÌÈµöÊÖÇ¼¡É¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤±Ç²è¥¹¥¿¡¼¡¦Æî¾ò¹°¤Ï¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤É¤¦ÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤Î¤«¡©
¡¡´Ü¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½é¤á¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¤«¤Ä¤Æ±Ç²è¡ØÌÈµö¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ç¡¢¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤¦ÇÐÍ¥¡¦Æî¾ò¹°¤ò±é¤¸¤Æ¤«¤éÌó30Ç¯¡£Æ±¤¸¡ÈÌÈµö¡É¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ØÌÈµöÊÖÇ¼!?¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎÓÌ±É×¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø²¶Êª¸ì!!¡Ù¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±é½ÐÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë²Ï¹çÍ¦¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡´Ü¤Ï¡ÖµÓËÜ²È¡¦ÎÓ¤µ¤ó¤¬ËÂ¤¤¤À·Ú¤ä¤«¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤µÓËÜ¤ò¸µ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¡¢¼¡¡¹¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¡¢µÓËÜ¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½¾ì¤Ç¤ÎÍ°ÕµÁ¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ï¡¼¥ì¡¼¤ä¥ì¥Ñ¡¼¥É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥ì¥³¥á¥ó¥É¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÅ·ÌîÏÂ¿Í¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢º£²ó¤Î´Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¤È¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤¬ÂåÌ¾»ì¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¤¬ÌÈµö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤Ä¤â¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊø¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈÀ½ºîÅª¤ÊÁÀ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö·ë²Ì¤Ï¡¢Ãæ¿È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈºîÉÊ¤Î´°À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¡¡²Ï¹ç´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ú´Ü¤Ò¤í¤·¡Û¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡È±Ê±ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¡×¤À¤È¸À¤¦²Ï¹ç¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤ò¤Ö¤ÃÊü¤·¤¿¤ê¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ´¤ìÂ³¤±¤¿¡È¤¢¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¡É¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯¡¢Á´ÎÏ¤ÇµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Ç·è¤á¤ëÆî¾ò¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¥Ã¥º¥È¥¤¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡£¥¯¡¼¥ë¤ËÌÈµö¾Ú¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤ë°ìÊý¡¢¼Ì¿¿¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤É¤³¤«ÉÔËþ¤²¤È¤¤¤¦¡¢ºîÉÊ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤ò¹½¤¨¤ë»Ñ¤ä¡¢¹Á¤ÎÁÒ¸Ë³¹¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¥ì¥Ñ¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¡È¤¢¤Ö·º»ö¡É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ³°¤Î¤»¤ê¤Õ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¡£
¡¡À¼Í¥¤Î»³»û¹¨°ì¤Ë¤è¤ë¡ØÌÈµöÊÖÇ¼!?¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ëÌÀ¤±¤Ë¤Ï¡¢Æî¾ò¤¬¡Ö²¶¡¢¤³¤ó¤ÊCM¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¾ð¤±¤Ê¤¯¤¦¤í¤¿¤¨¤ë»Ñ¤â³À´Ö¸«¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤¬ÌÈµöÊÖÇ¼¡Ê¤À¤è¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ì¡¼¤È¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë´Ü¤Ò¤í¤·¤¬¡¢¡ÈÌÈµöÊÖÇ¼¡É¤È¤¤¤¦¸½ÂåÅª¤Ç¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¡£¾Ð¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢»þÂå¤ÈÀ¤Âå¤ò±Ç¤·½Ð¤¹°ìºî¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¼ç±é¡ÊÆî¾ò¹°Ìò¡Ë¡§´Ü¤Ò¤í¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡½é¤á¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼¡ª¡×¤Ç¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢±Ç²è¡ØÌÈµö¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ç¡¢¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤¦ÇÐÍ¥¡¦Æî¾ò¹°¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤«¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÌó30Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£¡¢Æ±¤¸¡ÈÌÈµö¡É¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ØÌÈµöÊÖÇ¼!?¡Ù¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢±¿Ì¿¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÓËÜ²È¡¦ÎÓ¤µ¤ó¤¬ËÂ¤¤¤À·Ú¤ä¤«¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤µÓËÜ¤ò¸µ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¡¢¼¡¡¹¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¡¢µÓËÜ¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡×¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ï¡¼¥ì¡¼¤ä¥ì¥Ñ¡¼¥É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£´ÆÆÄ¡§²Ï¹çÍ¦¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¤ò°ì½ï¤Ë»£¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡½¡½¤½¤Î°ì¸À¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤éÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¿ÈÂÎ¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø£²Ç¯¤Î¤¢¤ÎÆü¡¢Í§Ã£¤ÈÇã¤Ã¤¿EP¥ì¥³¡¼¥É¡Øµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡£¤¢¤Î²ÎÀ¼¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ë¶»¤ò·â¤ÁÈ´¤«¤ì¡¢¡Ú´Ü¤Ò¤í¤·¡Û¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡È±Ê±ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤È±Ç²è¤ò»£¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¬¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÍè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÌÈµöÊÖÇ¼¡É¡£½Å¤¿¤¤¼Ò²ñÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´Ü¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈºîÉÊ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤É¤¦Î¾Î©¤µ¤»¤ë¤«¡½¡½ÀµÄ¾¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿´Ü¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÉÔ°Â¤ò°ì½Ö¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤Î¡Ö¤Æ¤Ë¤ò¤Ï¡×¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢ËèÄ«¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÁÛÁü¤ò·Ú¡¹¤ÈÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬´Ü¤Ò¤í¤·¤À¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¿´¤ÎÃæ¤Ç¶«¤ó¤À¤³¤È¤«¡£
¡¡·àÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤ò¤Ö¤ÃÊü¤·¤¿¤ê¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ´¤ìÂ³¤±¤¿¡È¤¢¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¡É¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯¡¢Á´ÎÏ¤ÇµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡ÈÌÈµöÊÖÇ¼¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤È¤É¤¦¸òº¹¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Å·ÌîÏÂ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö´Ü¤Ò¤í¤·¤ÇÌÈµöÊÖÇ¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È»öÌ³½ê¤«¤éÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢¤³¤ì¤À¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥ì¡¼¤È¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó¤¬ÂåÌ¾»ì¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¤¬ÌÈµö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤Ä¤â¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊø¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£²Ï¹ç´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´Ü¤Ò¤í¤·¡×¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤òÍ¥¤·¤¯¹Í¤¨¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡¢Ãæ¿È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
