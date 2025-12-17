日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」が１７日、都内で開催され、女子トップゴルファーがそれぞれドレスアップして登場した。

今季９月の日本女子プロゴルフ選手権でプロ９年目で悲願の初優勝を、メジャータイトルで飾った金澤志奈（３０）＝クレスコ＝はワンショルダーの黒のワンピースドレスで魅了。ＳＮＳでも大反響となり、「ゴルフ界屈指の美人」、「眩しすぎる」、「黒のドレスが似合ってます」、「首が細くて美しい」などの声が寄せられた。

今季１勝の安田祐香（２４）＝ＮＥＣ＝は黒のハーフパンツに白と黒の千鳥格子のジャケット姿でスタイリッシュに登壇。１１月の伊藤園レディースで悲願の国内初優勝を成し遂げた脇元華（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は深いスリットの入ったワンショルダーの艶やかな黒ドレス姿で会場を彩った。

ライブや写真集も発売するなどアイドルゴルファーとして人気の菅沼菜々（２５）＝あいおいニッセイ同和損保＝は、この日、年間ベストプレーを受賞。「今回も大好きな乃木坂４６さんの衣装を作ってる方にオーダーして、作って頂きました！」と、肩の出た白のトップスにフワリとしたベージュのスカート、ヒール姿でキュートな笑顔を振りまいていた。

今年８月のＮＥＣ軽井沢７２で６年ぶりのツアー優勝を飾った柏原明日架（２９）＝富士通＝は背中の美しさが際立つ黒のシースルードレス。今季ツアー２勝の河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝は肩を出した鮮やかなショッキングピンクのロングドレス姿を披露した。