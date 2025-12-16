プーマが初のフィットネスレース「ハイロックス」専用シューズを開発　2月発売

「プーマ（PUMA）」が、フィットネスレース「ハイロックス（HYROX）」のために開発した初の専用シューズ「ディヴィエイト ニトロ™ エリート ハイロックス（DEVIATE NITRO™ ELITE HYROX）」を発表した。2月19日からプーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、一部取り扱い店舗、および公式オンラインストアとプーマアプリで販売する。

ハイロックスは、ランニングとファンクショナルトレーニングを融合したフィットネスレース。2025年／26年シーズンには100大会以上の開催、130万人の参加が見込まれている。

新作のヴィエイト ニトロ™ エリート ハイロックスは、様々な動きが必要なハイロックスの競技を支えることを目的として開発。プーマのシューズイノベーションを活かし、プーマが契約しているハイロックスのアスリートが競技の動作などを繰り返しテストして完成した。

アウトソールには、スレッドプッシュやウォールボール、ラン区間など、環境が大きく異なるハイロックス特有の動作でも安定したグリップを提供する新開発のフルカバレッジアウトソール「プーマグリップ（PUMAGRIP）」を搭載。アッパーには、踏み込みから蹴り出しまでの動きを効率化し、安定性と推進力を強化するカーボンファイバー製の「パワープレート（PWRPLATE）」を採用した。価格は3万800円。

