ETF売買動向＝17日寄り付き、日経レバの売買代金は209億円と低調 ETF売買動向＝17日寄り付き、日経レバの売買代金は209億円と低調

17日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比32.3％減の456億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.7％減の345億円となっている。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 英国ＦＴＳＥ１００ <363A> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> が新高値。ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> 、ニッセイＥＴＦ 日経２２５インデックス <473A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.66％高と大幅な上昇。



一方、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は3.43％安と大幅に下落している。



日経平均株価が53円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金209億3100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均257億8400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が36億2000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が34億5000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が20億3700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が16億7600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が9億900万円の売買代金となっている。



