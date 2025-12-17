「ディアブロ IV」PS5パッケージ版がAmazonにて43%オフで販売中限定特典「高画質アートプリント『天使』」付き
【「ディアブロ IV（Diablo IV）」PS5パッケージ版】 発売日：2023年6月6日 価格：9,800円 セール価格：5,548円
Amazonにて、プレイステーション 5版アクションRPG「ディアブロ IV（Diablo IV）」のパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は43%オフの5,548円。
「ディアブロ IV」は、前作「ディアブロ III」に続き、2023年に発売された「ディアブロ」シリーズ作品。今作では、シリーズで初めて広大なオープンワールドが実装されており、PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Windows PCでクロスプラットフォームとクロスプログレッションに対応している。今回対象となる本商品では、Amazon限定特典「高画質アートプリント『天使』」が付いてくる。【ディアブロ IV | ストーリーローンチトレーラー】
Amazon限定特典「高画質アートプリント『天使』」
(C)2023 Blizzard Entertainment, Inc. Diablo、Blizzard Entertainmentは米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Incの商標または登録商標です。All rights reserved.