µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¸«Á÷¤ê¤Ë¶ÌÀîÅ°»á¤¬Äó°Æ¡ÖÄê¿ô¤òºï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆºÐÈñ¤òºï¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¶É°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£±£·Æü¡¢¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Äó½Ð¤·¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤¬¸«Á÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ë¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ°Ê³°¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¡¢¿Í¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤¤¤ë¤«¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï¤à¤·¤í¾¯¤Ê¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¸º¤é¤¹¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤È¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÐÈñ¤òºï¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡££±³äºï¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Äê¿ô¤ò£±³äºï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆºÐÈñ¤ò£±³äºï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄó°Æ¡£
¡¡¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡ÖµÄ°÷¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¿¦¶È¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤ÀÄê¿ô¤òºï¸º¤·¤¿¤é¡¢À¤½±¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¿Í¤¬½Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£ËÍ¤Ï¤à¤·¤íÄê¿ôºï¸º¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£