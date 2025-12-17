新日本プロレスは１７日までに２２日に後楽園ホールで開催する「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」の全対戦カードを発表した。

来年１・４東京ドームで引退する棚橋弘至にとって最後の後楽園での試合。１９９９年１０月１０日に同会場での真壁伸也（現・刀義）戦でデビューした聖地でのラストマッチで棚橋はメインイベントで「棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）」として藤田晃生と一騎討ちする。

棚橋にとって藤田は、ヤングライオンの頃からそのポテンシャルに一目を置いていた有望株。その期待に応えるかのように藤田は成長し、今年はＩＷＧＰジュニアタッグ戴冠、さらに「ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．」史上最年少優勝を成し遂げた。聖地のリングで新日本の未来を担う若武者へイズムを伝授する。

１２・２２後楽園大会は、新日本プロレスは立ち見も含め全席完売。当日券の販売はないことを告知している。

◆１２・２２後楽園全対戦カード

▼第１試合 ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合オープンチャレンジ１５分１本勝負

王者・エル・ファンタズモ ｖｓ ？

▼第２試合 ２０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀 ｖｓ タイガーマスク、小島聡、タイチ

▼第３試合 ２０分１本勝負

マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、上村優也、海野翔太 ｖｓ 金丸義信、高橋裕二郎、ＳＡＮＡＤＡ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼第４試合 ３０分１本勝負

外道、高橋ヒロム、鷹木信悟 ｖｓ ジェイコブ・オースティン・ヤング、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第５試合 ３ＷＡＹタッグマッチ３０分１本勝負

ＫＵＵＫＡＩ、エル・デスペラード ｖｓ ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ ｖｓ 永井大貴、石森太二

※３チーム同時に試合を行い、いずれかの１チームが勝利した時点で決着とする。

▼第６試合 ３０分１本勝負

辻陽太、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ ｖｓ ハートリー・ジャクソン、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第７試合 棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）３０分１本勝負

棚橋弘至 ｖｓ 藤田晃生