全日本選手権19日開幕

来年2月のミラノ・コルティナ五輪日本代表選考会を兼ねた全日本選手権（19日開幕=東京・代々木第一体育館）を前に、日本スケート連盟は15日、フィギュアスケートの代表選考対象選手を発表した。

フィギュア日本勢のミラノ五輪メダル取りに立ちはだかる米ロの刺客

日本のシングルの出場枠は男女とも「3」。男子は鍵山優真（22）、佐藤駿（21）、女子は坂本花織（25）、中井亜美（17）が、日本連盟が定める各選考項目で上位に名を連ねた。

ミラノ五輪代表は、全日本選手権の優勝者が選出され、2人目以降は同大会2、3位、先のグランプリ（GP）ファイナル（名古屋）の日本勢上位2選手、世界ランキング上位3人から総合的な判断で選ばれる。

今季の結果などから判断すると、GPファイナル2、3位の中井、坂本の2人は当確。実質的に残り1枠を全日本で争う。

女子の3番目の椅子を巡っては、GPファイナル5位の千葉百音（20）、同6位の渡辺倫果（23）の他、GPフランス杯3位の住吉りをん（22）の三つ巴の争いになるとみられるが、結果次第では全会一致で決まりそうにない。

全日本は坂本、中井に加え、ジュニア選手も出場が可能で、史上初のジュニアGPファイナル4連覇を達成した島田麻央（17）がエントリーしているからだ。

2008年10月30日生まれの島田は五輪前年の7月1日時点で16歳。年齢制限（17歳以上）のため、五輪出場資格はないものの、実力はシニア顔負け。ジュニアながら、トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）、クワッド（4回転）トーループの大技を武器に、2003年の安藤美姫以来のジュニアによる頂点を目指している。

今大会では坂本、中井らを抑えて表彰台の真ん中に立つ可能性もある。仮に千葉、渡辺、住吉の3番手候補が揃って表彰台を逃そうものなら、決め手に欠けることになり、全日本終了直後に選考を行う強化委員会は紛糾しかねないのだ。

個人での結果に加え、前回22年北京五輪で銀メダルを獲得した団体での2大会連続表彰台もかかるだけに、日本のフィギュアスケートは果たして最強布陣で臨めるのか。