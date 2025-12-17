【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川豊氏コラム】チャレンジ精神を失った者は「プロ」と呼べない…ファンに夢や感動を与えてこそプロゴルファー

今年もあとわずかになりましたが、海外からうれしいニュースが入ってきました。アジアンツアーに参戦している比嘉一貴が、日本勢で初めて年間王者になりました。

同ツアーの前身は1962年創設の「極東ゴルフサーキット」。日本、フィリピン、香港、マレーシア、シンガポールの5カ国で5試合開催されたのが始まりです。当時は1ドル360円で賞金総額は日本円で2520万円。今季は21試合で約45億円。賞金額とともに、年々ツアーのレベルも上がっており、「日本選手初」は快挙です。

来季の米ツアー出場権を懸けた最終予選会に挑戦した金子駆大、石川遼、杉浦悠太の3人は、上位5人に入れず切符を逃しました。石川は来季下部ツアーに参戦し、今年の平田憲聖と同じように、米ツアー昇格を目指すという。高校1年でプロツアーに優勝し、「ハニカミ王子」と呼ばれた人気者も34歳です。20代前半に戦った最高峰の舞台に戻る気持ちを持ち続けているのは立派。メンバー復活を期待します。

国内では14日、恒例の「3ツアーズ チャンピオンシップ」が行われました。あいにくの雨で1個のボールを2人が交互に打つ後半の「フォアサム」だけでしたが、LPGAツアーが優勝。大会史上初の3連覇を達成しました。

国内ツアーはストローク戦ばかりですから、このような試合もファンにとっては興味深いでしょう。アマチュアの大会では「ダブルス」や「マッチプレー」、チーム全員がティーショットを打ち、最もいいボールを選んで、全員がその場所から次のショットを打つ「スクランブル」などが行われていますが、2028年のロス五輪で採用される「プロの混合ダブルス戦を国内でも見たい」という声もよく聞きます。

ドライバーで300ヤード超の飛距離を誇る男子プロの迫力と、安定感のあるショットが武器の女子プロが組み、例えば「フォアサム」なら、飛距離が違う者同士、ボールの置き所なども話し合い、ミスすれば互いがカバーし合う。ストローク戦では見られない戦略やプレーは、新たなゴルフの楽しみ方を提供してくれそうです。

シーズン中にこのようなイベントを開催するのは難しいでしょうが、プロ野球は毎年7月、前半戦と後半戦の合間にオールスターゲームで盛り上がります。プロゴルフも前半戦が終了する7月ごろに混合ダブルス戦を開催できないか。新しい試みにスポンサーがついてテレビの地上波で中継されれば、クラブを握ったことがない人もゴルフに興味を持ってくれそうな気がします。さらに、ロス五輪のゴルフはこれまで以上に注目されるでしょう。

残念なことに、フジサンケイレディスの消滅が決まったそうです。ならば、男女のペアマッチの舞台は絶景の川奈（ホテルGC富士C）がいい。夢は膨らみます。

（羽川豊／プロゴルファー）