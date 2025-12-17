【メジャー2025「データ野球」の内幕 】#2

ブルワーズのマット・アーノルドGMは、2023年の内野守備シフト禁止というルール改正時に、今後コンタクト率がより重視されることになるという意識を持ち、その重要性をチームに浸透させた。

23年以降、ブルワーズが地区3連覇を達成したのはこのことと無関係ではない。

アーノルドGMは毎年1人しか選ばれない最優秀エグゼクティブ賞を昨年、今年と2年連続獲得している。

そのアーノルドGMの編成したチームを、2024年から率いるマーフィー監督はこう言った。

「うちのチームには本塁打を30本、40本と打てる選手はいない。その分、三振を減らし、バットをボールに当てることを心掛けるんだ。ボールが前に飛べば、何が起こるか分からないし、実際に相手がエラーをする可能性だって出てくる。選手個々が自分の役割をしっかりと理解し、それを全員が実行するんだ」

長距離打者と言えるのは、今季29本塁打のイエリッチひとり。それだけに各打者がバットをボールに当てることを徹底しているというのだ。

フィリーズの編成本部長のデーブ・ドンブロウスキーも「コンタクト率重視は決して新しい概念ではないが、ブルージェイズやブルワーズの成功は今後メジャーの他球団のチームづくりにインパクトを与えるだろう」との印象を語っている。

しかしながら、コンタクト率の高い選手ばかりを集めればチームが強くなるというわけではない。

やはり一番に求められるのはパワーヒッター、長打を打てる強打者なのだ。今年の移籍市場を見てもフィリーズと再契約したシュワーバーやメッツからFAでオリオールズに移籍したアロンソのように、本塁打を打てる強打者から先に高額契約がまとまっている。

シュワーバーは23年に47本塁打を放つも、打率.197、215三振。コンタクト率という考えからは程遠い選手にも見えるが、チームにとって長打、そこから生み出される打点には何にも増して代え難い魅力があるのだ。先のドジャース対ブルージェイズのワールドシリーズが典型的だ。第3戦で延長十八回の激闘に終止符を打ったのはフリーマンのサヨナラ本塁打。第7戦でドジャースが土俵際で踏みとどまったのは八回のマンシー、九回のロハスの本塁打だ。そして勝負を決めたのも延長十一回にスミスの放った一発だった。やはりパワーこそ野球の華というべきなのかもしれない。

強いチームに求められるのは、コンタクト率の高い打者と長打力のある強打者の混成ラインアップということになる。=つづく

（米誌コラムニスト=ビリー・デービス）