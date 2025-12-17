【メジャーリーグ通信】

【友成氏コラム】村上宗隆や今井達也が驚くほど上位にランクされるFA市場の深層…今オフの特徴は3点に集約できる

最近、日本のメディアで「ESPNが発表したFAランキングで今井が5位の高評価」「村上の契約は275億円になると予想」といった記事を目にするようになった。「FAランキング」は契約規模が大きい順にランク付けしたFA選手の番付のことである。

つくるのは米国の主要スポーツメディアや野球関連サイトのアナリストたちで、11月上旬のストーブリーグ開始に合わせて発表される。現在は10種類以上が発表されるようになったが、充実しているのは移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」、米国最大のスポーツ専門局「ESPN」、ニューヨーク・タイムズ系のスポーツメディア「ジ・アスレチック」のFAランキングだ。

この3社のランキングには、選手の詳細なプロフィルの他、入団する球団、契約年数、契約規模などの予想が出ているため、各選手の市場価値を把握しやすい。

筆者は「NBCスポーツ」のFAランキングを高く評価している。大半のFAランキングは50位までだが、このランキングは100位まであり、50位以降に日本や韓国で蘇り、メジャー復帰を目指す選手の名が散見されるからだ。

今オフのランキングでは前DeNAのケイ（ホワイトソックス入団）が58位、前巨人のグリフィンが66位にランクされ、それぞれ「2年1500万ドル」、「2年1200万ドル」という契約規模の予想もある。大まかではあるが、どの程度の評価なのか知ることができる。

FAランキングに共通するのは順位ごとの相場がだいたい決まっていることだ。ランク5位は契約規模が1億5000万ドル前後、10位は8000万ドル前後、20位は4000万ドル前後の契約規模になることが多い。

もうひとつの特徴は各種予想の的中率が低いこと。契約年数の予想は5割前後の的中率があるものの、入団する球団の予想は2割に満たないことが多い。これはオフになるとFA市場に加えてトレード市場も活況を呈するからだ。そのため各球団のニーズが目まぐるしく変わり、11月初旬に立てた予想はすぐに用をなさなくなる。日本人選手との関わりで見るとトレード・ルーマーズ版は日本人選手を過大評価する傾向があり、逆にNBCスポーツ版は過少化しがちだ。ESPN版は日本人投手を高く、野手を低く評価する傾向がある。

このようなマイナス面もあるが、オフにFA市場に出る選手の名前と評価を知るうえでFAランキング以上の資料はない。メジャーリーグ通を志す方は上手に活用していくべきだ。

（友成那智／スポーツライター）