【ライバル企業の生涯給与】

【写真】藤倉コンポジット×不二ラテックス AIも追い風に？ゴム製品を扱う会社を比較

年末年始が近づき、何となく世間は騒がしくなってきました。街はクリスマスのイルミネーションに彩られ、ただ歩くだけで気分が上がるようです。

年内にあれもやらなきゃ、そうそう、あっちも片付けないと……と、一方で気持ちはあせります。

「ChatGPT」などの生成AIを使いこなせるようになるのも目標のひとつだったはず。

今回はAIに絡む「ソフトバンクグループ」と「NTTデータグループ」の社員待遇を比較してみます。

ソフトバンクグループは孫正義社長のリーダーシップのもと、AI分野を中心とした成長性・革新性を持つ企業への世界的な投資を行う戦略的投資持ち株会社です。独自の「群戦略」のもと、アーム社など400社超に投資。多様な分野・地域にわたる企業群へ長期投資しています。

NTTデータグループは、コンサルティング、システムインテグレーション、アプリケーション開発、データセンター、マネージドサービスを中核とするグローバルITサービス企業。「先端技術（生成AI・クラウドなど）活用」は経営戦略の柱のひとつです。

データセンターシェアは世界3位。業界最高水準の技術力を有しています。また、今年9月にNTTの完全子会社になったため上場廃止となっています。

業績はどうでしょうか。2025年3月期（連結）で比較してみます。売上高はソフトバンクグループが7兆2438億円、NTTデータグループ4兆6387億円です。税引前利益（法人税などを支払う前の最終的な利益）は1兆7047億円と2490億円。最終利益は1兆6031億円と1425億円です。

有価証券報告書によると、社員の平均年収はソフトバンクグループが1363万1000円、NTTデータグループが923万4000円となっています。

役員報酬は1人当たり平均で7810万円と2400万円です。

年代別の推定年収は、30歳時はソフトバンクグループが994万円、NTTデータグループが687万円。40歳時は1356万円と938万円、50歳時は1611万円と1114万円です。

生涯給与はこうなります。

▼ソフトバンクグループ…4億8800万円

▼NTTデータグループ…3億3800万円

この収入に応じた平均的な支出を続けた場合、65歳時の推定資産（貯蓄可能額）はソフトバンクグループ1億1721万円、NTTデータグループ8567万円です。85歳時は1128万円と1726万円。どちらも安定した老後が待っていそうです。

（データ提供「Milize」=https://milize.co.jp）