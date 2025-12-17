¡Ö°ÜÌ±È¿ÂÐ¡×³°¹ñ¿ÍÇÓ½ü¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ò²òÂÎ¡© ¥Ç¥â¤Î³«ºÅÉÑÅÙ¤¬·ãÁý¡Ú2025Ç¯ ±¢ËÅÏÀÂç¾Þ¡Û#2
¡Ú2025Ç¯ ±¢ËÅÏÀÂç¾Þ¡Û¡ô2
¡ÚÂè1²ó¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×ÇÓ³°¼çµÁ¤ÇÁªµó¤òÀï¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¶õµ¤
¡¡7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÇÓ³°¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤¬ÂçÌö¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»²À¯ÅÞ¤È¤ÏÊÌ¤Î¡Ö°ÜÌ±È¿ÂÐ¥Ç¥â¡×¤¬Á´¹ñ¤ÇÉÑÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈ¿JICA¥Ç¥â¡×¤À¡£¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤È¤ÎÄó·È¤ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦4¼«¼£ÂÎ¤ò¡Ö¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¤·¤¿JICA¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¤Î»ö¶È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬¡ÖÆüËÜ¤¬ÆÃÊÌ¥Ó¥¶¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¸íÈ¯É½¡£¸å¤ËÄûÀµ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÂçÎÌ¤Î°ÜÌ±¤¬Íè¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥Þ¤Î³ÈÂç¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢8·îËö¤ËÅÔÆâ¤ÎJICAËÜÉôÁ°¤Ç3Æü´ÖÏ¢Â³¤Î¹³µÄ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËJICA¤Ï¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó»ö¶È¤ÎÅ±²ó¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅìµþÅÔ¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¥¨¥¸¥×¥È¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤Ç¹ç°Õ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î¹³µÄ³èÆ°¤¬¡¢ÅÔÄ£Á°¤Ê¤É¤Ç¸½ºß¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¶È¯µë¤Î´ð½à¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¹ñ¤À¡£JICA¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ï³°¹ñ¿Í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¡Ö°ÜÌ±¡×¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÔ¤Î¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¹ç°Õ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º´Æ£º»¿¥Î¤ÅÔµÄ¤é¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡ÖÂçÎÌ°ÜÌ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£ºë¶Ì¸©Æâ¤Ç¥¯¥ë¥É¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹²Ï¹çÍªÍ´¸ÍÅÄ»ÔµÄ¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¤ÏÅÔÄ£Á°¤Î¹³µÄ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ»öÆ²Á°¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Î¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¡×¤Ê¤É¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ²òÂÎ¡¦Á´¾ÊÄ£²òÂÎ¥Ç¥â¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥â¤ò¸«¤¿¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î°ì¿Í¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤ä¾ÊÄ£¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÆþ¹ñ´ÉÍý¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥Ç¥âÂâ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Ð¥«¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¹³µÄ¤¹¤ëÃËÀ¤¬¸½¤ì¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬ÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥âÂâ¤«¤éÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡¤Î³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
¡¡À¯ÉÜ¤ÈÁ´¾ÊÄ£¤ò²òÂÎ¤·¤¿¤é¡¢·Ù»¡¤âµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¢£¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á³èÆ°²È¤é¤âÊØ¾è
¡¡°ìÏ¢¤Î¥Ç¥â¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ±¢ËÅÏÀ¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡×¤Î»²²Ã¼Ô¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¡×¤Ø¤Î¹³µÄ¤Ê¤Î¤Ë¡¢È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤¿¤ê¡¢È¿LGBT¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö°ÜÌ±È¿ÂÐ¥Ö¡¼¥à¡×¤Ë¡¢ÆüËÜÂè°ìÅÞ¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á³èÆ°²È¤é¤âÊØ¾è¡£¥Ç¥â¤ÎÂçÈ¾¤Ï10¿Í¤«¤é100¿ÍÄøÅÙ¤Îµ¬ÌÏ¤À¤¬¡¢³«ºÅÉÑÅÙ¤Ï·ãÁý¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤Ç¡¢È¿JICA°Ê¹ß¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ä³¹Àë¤Ï70·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤â¡¢º¤µç¼Ô¸þ¤±¤Î¿æ¤½Ð¤·¤Î¾ì¤Ç¡¢Îà»÷¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ª¤Ü¤·¤Æ°¤¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡áÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡ÊÆ£ÁÒÁ±Ïº¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë