歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が、巨大なクリスマスツリーを設置したことや、クリスマスを意識した新たなネイルをしたことなど、近況を明かした。

【映像】「大人になりましたね」と話題の子どもたち＆巨大クリスマスツリー

2009年に勘九郎と結婚し、歌舞伎俳優として活躍する14歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎を育てている前田。Instagramでは、勘太郎が撮影した夫婦ショットや、夏休みに日光江戸村を訪れた際の家族ショット、子どもから褒められたという弁当など、家族との日常を発信している。

2025年12月7日には、義理の父・十八代目中村勘三郎の祥月命日に親交のあった人たちと交流したことを報告。勘太郎と長三郎の2ショットなどを公開すると「一瞬、え？勘太郎くん？と思うくらい、大人になりましたね」「勘太郎くん、笑った顔が愛ちゃんにそっくり！」などと、話題になっていた。

16日はストーリーズを更新し、「出すのも結構 ひと仕事」と、飾り付け前の巨大なクリスマスツリーを公開。続く投稿では、「Christmas is soon…」と、クリスマスツリーのネイルをした、最新ショットを披露した。（『ABEMA NEWS』より）