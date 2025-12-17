12月16日に放送された『クロナダル』（テレビ朝日系）では、「クロちゃんをガチで惚れさせたら100万円」企画「クロLOVE シーズン2 冬」の最終ラウンドが放送された。クロちゃん（安田大サーカス）は、ファイナリストの谷岡美沙紀とのトーク中、経験人数に関する話題で衝撃の告白を受け、思わず戸惑いの声を上げた。

【映像】クロちゃんの経験人数

この企画は、クロちゃんの恋人候補が賞金100万円とクロちゃんのハートをかけてラブゲームに挑戦し、クロちゃんを惚れさせることを目指すというもの。最終ラウンドは「ファイナルLOVEチェックタイム」。クロちゃんと候補者が2人きりでトークし、いかにクロちゃんのことを愛しているか、その「真実の愛」を伝えることが目的である。ファイナリストは、最強小悪魔女子の谷岡美沙紀だった。

谷岡は、得意のエビチリを振る舞いながらクロちゃんと二人きりの時間を過ごした。和やかな雰囲気の中、クロちゃんが谷岡に経験人数を質問。谷岡は「ええ。どんくらいだったらいい？」と問い返したのち、「私、覚えてないんだよね」と驚きの告白をした。

谷岡はその理由について、「なんか過去の人はもう忘れる。なんか次の人に失礼だから忘れるようにしてたら、なんかほんと覚えてなくて」と説明。さらに続けて「ま、0みたいなもんだよね」と小悪魔的な回答でクロちゃんを翻弄した。

クロちゃんは思わず「えっ？」「なんで？」「0みたいなもんはずるくない？」と、困惑とツッコミの声を上げた。谷岡は「覚えてないからな、ほんとに」と返し、あくまで記憶がないという姿勢を崩さなかった。