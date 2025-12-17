【算数クイズ】77、49、36、18に続く空欄に当てはまる数字は？ スキマ時間に脳トレ
数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！
一見バラバラに見える数字ですが、ある共通ルールに従って並んでいます。
ヒント：前の数を「掛け算」でひも解いてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
この数列は、前の数の10の位と1の位を掛け合わせていくルールとなっています。
7×7＝49
4×9＝36
3×6＝18
1×8＝8
複数の視点で考えるクセをつけると、応用問題にも強くなりますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見バラバラに見える数字ですが、ある共通ルールに従って並んでいます。
問題：77、49、36、18、□□に入る数字は何でしょうか？
ヒント：前の数を「掛け算」でひも解いてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：8正解は「8」でした。
▼解説
この数列は、前の数の10の位と1の位を掛け合わせていくルールとなっています。
7×7＝49
4×9＝36
3×6＝18
1×8＝8
複数の視点で考えるクセをつけると、応用問題にも強くなりますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)