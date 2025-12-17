「もう家族」岡田義徳、佐藤隆太＆塚本高史との仲良しショット公開「３人ともかっこいい！」「最高」
俳優の岡田義徳さんは12月15日、自身のInstagramを更新。俳優の佐藤隆太さん、塚本高史さんとの仲良しスリーショットを披露しました。
さらに、「またやります。 #THE3名様 #もう家族 #楽しみでしかない」と、同作品の続編を匂わせました。
ファンからは、「皆さん！お若い 楽しみです ヨッシーさん応援してます」「最高」「あぁー楽しみだぁー」「３人ともかっこいい！」「またやって下さい 待ってまーす」「楽しさが伝わってきて嬉しい気持ちになります」などの声が上がっています。
(文:中村 凪)
「ケーキかわいい」11日にも「20周年そめでとう」と、同作品の20周年のお祝いケーキを披露していた岡田さん。ケーキには3人の役名が書かれています。ファンからは、「そめでとうございます」「ケーキかわいい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
