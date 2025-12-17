俳優の岡田義徳さんは12月15日、自身のInstagramを更新。俳優の佐藤隆太さん、塚本高史さんとのスリーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：岡田義徳さん公式Instagramより）

俳優の岡田義徳さんは12月15日、自身のInstagramを更新。俳優の佐藤隆太さん、塚本高史さんとの仲良しスリーショットを披露しました。

「あぁー楽しみだぁー」

岡田さんは「やっぱ最高よね。家族」とつづり、1枚の写真を投稿。FODオリジナルドラマ『THE3名様Ω』で共演した佐藤さん、塚本さんとのスリーショットです。同作品の20周年のお祝いに集まったようで、花火付きの豪華なデザートプレートを前に、3人そろって指で「3」を作ったポーズを披露しています。

さらに、「またやります。　#THE3名様　#もう家族　#楽しみでしかない」と、同作品の続編を匂わせました。

ファンからは、「皆さん！お若い　楽しみです　ヨッシーさん応援してます」「最高」「あぁー楽しみだぁー」「３人ともかっこいい！」「またやって下さい　待ってまーす」「楽しさが伝わってきて嬉しい気持ちになります」などの声が上がっています。

「ケーキかわいい」

11日にも「20周年そめでとう」と、同作品の20周年のお祝いケーキを披露していた岡田さん。ケーキには3人の役名が書かれています。ファンからは、「そめでとうございます」「ケーキかわいい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)