¤³¤È¤Ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈŽ¤¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ä¸À¸ì³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ëŽ¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ðŽ£¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È¾Ã¤¨¤ë"ËâË¡¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÙÅÄ½¨¸ã¡ØºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡¸À¸ì²½¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°¤¤¤³¤È¤Ð¤Ï¿´¿È¤Ë°±Æ¶Á
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ð¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤Ð¤Ï¤¿¤À¤Î²»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ð¤Ï¡¢Ç¾¤ËÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¡¢´¶¾ð¤ä»×¹Í¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÇ¾²Ê³Ø¤ä¿´Íý³Ø¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤Î´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¡¢¿´Çï¿ô¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¤Î¥Ð¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤é¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥óÂç³ØÉÂ±¡¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼¥°¤È¥í¥è¥é¡¦¥á¥ê¡¼¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂç³Ø¤Î¥¦¥©¥ë¥É¥Þ¥ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö´õË¾¡×¡Ö°¦¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ì¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤ÎÁ°Æ¬Á°Èé¼Á¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢¼«¸ÊÀ©¸æ¡¦°ÕÍß¡¦¶¦´¶¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¡ÖÌµÍý¡×¡Ö¥à¥«¤Ä¤¯¡×¡ÖºÇ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ì¤Ï¡¢´¶¾ð¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÙ¨ÅíÂÎ¤ò»É·ã¤·¡¢ÉÔ°Â¤ä¹¶·âÀ¤ò¹â¤á¡¢»×¹Í¤Î½ÀÆðÀ¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ê¥¢¥°¥¸¥§¥´¥¸¥§¥Õ¥¹¥«Âç³Ø¤Î¥«¥¸¥ß¥§¥ë¥Á¥ã¥¯¤é¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ð¤ò¤è¤êÂ¿¤¯»È¤¦¿Í¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÍÞ¤¦¤Ä¤äÉÔ°Â¤Î¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ð¤ò¤è¤êÂ¿¤¯»È¤¦¿Í¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë²þÁ±¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌµÍý¤Ê¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÏµÕ¸ú²Ì
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê¤³¤È¤Ð¡×¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ÊÈ¿±þ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ð¤ò¡ÖÌµÍý¤Ë»È¤ª¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡¢¿®Ç°¤ËÈ¿¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î¿®Ç°¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¶¯²½¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥¢¸ú²Ì¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Öµ¤¼Á¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤Á°¸þ¤¤Ê¤³¤È¤Ð¤òÌµÍý¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤äÈ¿È¯¤ò³Ð¤¨¡¢µÕ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö»ä¤Ï¹¬¤»¤À¡×¤È¾§¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¾¤¬È¿ÏÀ¤·¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¤à¤·¤í²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡¢»þ¤Ë¿´¤Î¼«Á³¤ÊÆ°¤¤òË¸¤²¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌµÍý¤ËÌÀ¤ë¤¤¤³¤È¤Ð¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¿Í´Ö¤Ç¤â»È¤¨¤ë´ÊÃ±¤Ê¸ý¤°¤»
¤Ç¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©
¥Õ¥í¥ê¥ÀÂç³Ø¤Î¥Ï¥Ð¡¼¤È¥¢¥¤¥ª¥ïÂç³Ø¤Î¥¢¥ë¥È¥á¥¤¥ä¡¼¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¶²ÉÝ¾É¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¡Ö²áµî¡×¤ÎÆâÍÆ¤Î¥»¥ë¥Õ¥È¡¼¥¯¡Ê¼«Ê¬¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¡Ë¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Î¶²ÉÝ¤ò¶¯¤á¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ð¤òÉÑÈË¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢ËþÂÅÙ¤ä¹ÎÄêÅª¤Ê´¶¾ð¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ð¡×¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌµÍý¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ð¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ð¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤Ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÂç¤²¤µ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤ã¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤·¤Æ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ç¾¤ÎÈ¿±þ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¸À¤¤´¹¤¨¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»×¹Í¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¡¢¤ä¤¬¤Æ¹ÔÆ°¤ä·ë²Ì¤Ë¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ð¤ò¸º¤é¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡×¤ò¸ý¤°¤»¤Ë¡£
¢£¡Ö¹Í¤¨¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö¡û¡û¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤â¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î¹ÔÆ°¤òÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¡û¡û¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÈÝÄêÅª¤Ê»Ø¼¨¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐµÕ¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¿´Íý³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÍýÏÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¥»¥¹ÍýÏÀ¡×¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤é¤ÎÍÌ¾¤Ê¼Â¸³¤Ë¡¢¡ÖÇò¤¯¤Þ¼Â¸³¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¸³»²²Ã¼Ô¤Ë¡ÖÇò¤¯¤Þ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÇò¤¯¤Þ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ë¤Ï¡Ö°Õ¼±Åª¤ËÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤ÊÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥°¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤«¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢2¤Ä¤ÎÇ¾Æâ¥×¥í¥»¥¹¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Èò¤±¤¿¤¤ÂÐ¾Ý¤òÇÓ½ü¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö°Õ¼±Åª¤ÊÆ¯¤¡×¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤¬°Õ¼±¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¡ÖÌµ°Õ¼±Åª¤ÊÆ¯¤¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸å¼Ô¤Î¡Ö´Æ»ëÌò¡×¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤ò²¿ÅÙ¤âÇ¾Æâ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¹â¤¤¤È¤¤äÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤è¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ò¸À¸ì²½
¤Þ¤¿¡¢Â¾¿Í¤«¤é¡Ö¡û¡û¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢È¿È¯¤·¤ÆµÕ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤é¤âÌ¿Îá¤µ¤ì¤º¤Ë¼«Í³¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÌ¿Îá¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¼«Í³Íßµá¡×¤òÁË³²¤¹¤ë¤â¤Î¡£¼«Í³Íßµá¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¼«Í³¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈ¿¹³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òÈ¼¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¡û¡û¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ÇºÆÀ¸¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Ç¾¤Ï¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡û¡û¤·¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¡û¡û¤¹¤ë¡×¤Î·Á¤Ç°Õ¼±¤ò¸þ¤±Ä¾¤¹¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤½¤¦¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¡£¡ÖÌë¤Õ¤«¤·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¡û»þ¤Ë¿²¤è¤¦¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Ç¾¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤Ð¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ðÊóÅÁÃ£¤Î¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ç¾¤È¿´¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ç¼«Ê¬¤òÆ³¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ÎÁª¤ÓÊý¤¬¡¢¹ÔÆ°¤ä´¶¾ð¤òº¸±¦¤¹¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡û¡û¤·¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤³¤È¤Ð¤Ë¤¹¤ë¡£
ËÙÅÄ ½¨¸ã¡Ê¤Û¤Ã¤¿¡¦¤·¤å¤¦¤´¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡¢¸À¸ì³ØÇî»Î
1999Ç¯¡¢¥·¥«¥´Âç³Ø¸À¸ì³ØÉôÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡ÊPh.D. in Linguistics¡¢¸À¸ì³ØÇî»Î¡Ë¡£2000Ç¯¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³ØË¡³ØÉô½õ¶µ¼ø¡£2005Ç¯¡¢¥è¡¼¥¯Âç³Ø¥ª¥º¥°¥Ã¥É¥Û¡¼¥ë¡¦¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢2008Ç¯Æ±Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£2008Ç¯¡¢ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£2010Ç¯¡¢ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡£»ÊË¡Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¸À¸ì³Ø¡¢¿´Íý¸À¸ì³Ø¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø½ÑÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¸¦µæ¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ°Ê³°¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¸ÜÌä¤ä·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î´Æ½¤¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆÃÄê¤Î¿Í¤È¤·¤«¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡¿¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø²Ê³ØÅª¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÊ¸¶Á¼Ò¡Ë¡¢¡ØºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ÇÆ³¤¤À¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¿Þ²ò¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃÂçÁ´¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
