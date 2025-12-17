ReDのクリスマスキャンペーンで贈る、24時間リカバリーウェアの新定番

忙しい毎日を過ごす私たちにとって、心と体をいたわる時間はとても大切。そんな想いに寄り添う24時間リカバリーウェア「ReD」から、クリスマスシーズンにぴったりのキャンペーンがスタートしました。対象商品を購入すると、日常使いに便利なオリジナルランドリーメッシュポーチを数量限定でプレゼント※。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも選びたくなる、ReDの魅力をチェックしてみてください。

クリスマス限定キャンペーン内容

MTGが展開するReDでは、12月1日(月)～12月25日(木)までクリスマスキャンペーンを実施。期間中、対象店舗で15,000円(税込)以上のReD商品を購入した方に、オリジナルランドリーメッシュポーチを提供します※。

カラーはグレー、サイズはW350mm×H400mm(厚み約6mm)、素材はポリエステル。ReD公式サイト、公式オンラインストア楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、直営店が対象です。

※なくなり次第期間を待たず終了となります。

毎日を支えるReDおすすめ商品

注目は「ReDバイタルテックスリーププルオーバー長袖&ジョガーパンツセット(一般医療機器)」。

カラーはブラック、ネイビー、グレー、ブルー、ピンク、ベージュ、サイズはSS～5L(男女兼用)※SS、3L、4L、5Lはブラック、グレーのみ。価格は15,400円(税込)※3L、4L、5Lは18,700円(税込)。

「ReDバイタルテックスリープパジャマトップス長袖&ロングパンツセット(一般医療機器)」はネイビー、ライトグレー、ピンクの3色、サイズS～LL(男女兼用)、価格16,500円(税込)。

インナー派には「ReDバイタルテックVネックインナー長袖・Uネックインナー長袖」3枚セット(一般医療機器)がおすすめ。

サイズ3S～LL※3Sはメンズのみ、カラーはブラック、ホワイト、ベージュ、価格12,500円(税込)。

さらに「ReDバイタルテックリカバリーソックス[クルー丈]ギフトBOX付(非一般医療機器)※」はレッド、ホワイト、ネイビー、グレー、ブラック、サイズ23-25cm、25-27cm(男女兼用)、価格5,940円(税込)。

ギフトに嬉しい実用性

毎日使えるウェアやソックスは、実用性が高く贈り物としても安心。ランドリーメッシュポーチ付きの今なら、日常のお手入れまで考えられた心遣いが伝わります。

ReDならではの機能性とやさしい着心地が、冬の暮らしをそっと支えてくれます。

心まで温まるクリスマスギフトに

一年の締めくくりに、頑張った体を労わるReDのリカバリーウェアを選んでみませんか。機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムは、贈る相手を選ばず喜ばれる存在。

オリジナルランドリーメッシュポーチが付くこのキャンペーン期間は特におすすめです。クリスマスの特別なタイミングに、ReDで「お疲れさま」の気持ちを届けてみてください♡