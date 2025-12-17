俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１３日に第９話「カノン」が放送された。

一連の犯行は、ドの子（大後寿々花）の婚約者だった刑事・宇都見（木村昂）による復讐劇だった。宇都見はドの子の追悼コンサートで「カノン」を演奏後、警察によって捕らえられ、事件は終わったかに見えた。

だが、次週予告には「真犯人だーれだ？」の文字。宇都見は警察に押し倒される直前、誰かに口パクでメッセージを伝えていた。実は客席におり、メッセージを受け取った人物ではないかと怪しまれているのが「スナック イマクニ」のマスター・今國（戸塚純貴）。スナックのインスタグラムに疑惑情報が投稿されている。

１２月１日に、スタッフの萌歌（田中美久）が「昨日、一昨日おやすみいただきました 今日から元気にイマクニ！アゲハ蝶歌うかー」と投稿。コンサートの開催日は１１月２９日で、当日と翌１１月３０日はイマクニが休業していたと読める。イマクニか萌歌、あるいは２人ともが会場にいたことを示唆しているのか…。

作品世界と現実の日程がクロスオーバーした読み筋だが、わざわざ意味のない情報を載せるとも考えずらく、考察界隈をざわつかせている。