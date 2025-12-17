¡È¸áÇ¯¡É ÀßÎ©¤ÎË¡¿Í¤ÏÁ´¹ñ¤Ç27Ëü1,110¼Ò¡¡ºÇ¸Å¤Î1894Ç¯¤Ï15¼Ò¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Ï313¼Ò
¡Á 2026Ç¯¡¡“¸áÇ¯”¡¡ÀßÎ©¤ÎË¡¿ÍÄ´ºº ¡Á
¡¡2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï“¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë”¡£Á´¹ñ¤Ç¸áÇ¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤Ï¡¢½½Æó»Ù¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤27Ëü1,110¼Ò¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎË¡¿ÍÌó380Ëü¼Ò¤Î7.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¡¡¸áÇ¯ÀßÎ©¤ÎË¡¿Í¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¤Î¤Ï1894¡ÊÌÀ¼£27¡ËÇ¯¤Ç¡¢ÀßÎ©¤«¤é132Ç¯¤ò¿ô¤¨¤ëÏ·ÊÞ´ë¶È¤À¡£Âß¶â¶È¤Îµ×ÊÝ±É»º¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡¢ÁÒ¸Ë¶È¤Î¥Þ¥ë¥Ï¥óÁÒ¸Ë¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¢À½ºà¶È¤Î¼ÄÅÄúÉÌî¹çÌ¾¼Ä·ªºàÌÚ²ñ¼Ò¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ê¤É¡¢15¼Ò¤¬º£¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸áÇ¯ÀßÎ©¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ï313¼Ò¤Ç¡¢¤ÎºÇ¸Å¤Ï1906¡ÊÌÀ¼£39¡ËÇ¯ÀßÎ©¤ÎÆüËÜÔ°ÔÆ¤ÈÅÅÄÌ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡100Ç¯Ä¶¤Î1918¡ÊÂçÀµ7¡ËÇ¯°ÊÁ°¤ÎÀßÎ©¤Ï265¼Ò¤Ç¡¢¸áÇ¯ÀßÎ©¤ÎË¡¿Í¤Î¤ï¤º¤«0.09¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ï¡¢ºÇÂ¿¤¬ÅìµþÅÔ¤Î6Ëü1,538¼Ò¡Ê¹½À®Èæ22.6¡ó¡Ë¤Ç¡¢2°Ì¤ÎÂçºåÉÜ2Ëü2,638¼Ò¤Ë2.7ÇÜ¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ºÇ¾¯¤ÏÄ»¼è¸©¤Î801¼Ò¤ÇÍ£°ì¡¢1,000¼Ò¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎÁ´Ë¡¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¸áÇ¯ÀßÎ©¤ÎË¡¿Í³ä¹ç¤Ï¡¢ºÇ¹â¤¬Ê¡Åç¸©¤Î8.8¡ó¡Ê3,941¼Ò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾ì´ë¶È4,043¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢¸áÇ¯ÀßÎ©¤Ï313¼Ò¡Ê¹½À®Èæ7.7¡ó¡Ë¤Ç¡¢½½Æó»Ù¤Ç¤ÏÌ¦Ç¯¡Ê308¼Ò¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç4ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢Ä¹°ú¤¯±ß°Â¤Ç¸¶ºàÎÁ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¡¢¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤¬¾å¾º¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£2026Ç¯¤Ï´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿ÌÀ¤ë¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¢¨ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î´ë¶È¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯10·î24Æü»þÅÀ¡Ë¤«¤é¡¢¸Ä¿Í´ë¶È¡¢ÅÝ»º¤äµÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶¤·¤¿´ë¶È¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤¿Ìó380Ëü¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸áÇ¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤òÃê½Ð¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¢¨ÀßÎ©Ç¯·î¤Ï¡¢¾¦¶ÈÅÐµÊí¤Ë´ð¤Å¤¯¡£¡¡
¶ÈÎò100Ç¯°Ê¾å¤Ï265¼Ò¡¢Á´ÂÎ¤Î0.09¡ó
¡¡¸áÇ¯ÀßÎ©¤ÎË¡¿Í¤ÏÁ´¹ñ¤Ç27Ëü1,110¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£Ìó380Ëü¼Ò¤ÎË¡¿Í¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï7.0¡ó¤Ç¡¢½½Æó»Ù¤Ç¤ÏºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¸áÇ¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤ÎÀßÎ©Ç¯¤Ï¡¢ºÇÂ¿¤¬2014¡ÊÊ¿À®26¡ËÇ¯¤Ç9Ëü6,869¼Ò¡Ê¹½À®Èæ35.7¡ó¡Ë¤ÈÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÇÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Î³«¶ÈÎ¨¤ò10¡óÂæ¤ËÇÜÁý¤¹¤ëÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÏ¶È»Ù±ç¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç¡¢1990¡ÊÊ¿À®2¡ËÇ¯¤Î6Ëü1,784¼Ò¡¢2002¡ÊÊ¿À®14¡ËÇ¯¤Î5Ëü4,037¼Ò¤Î½ç¡£
¡¡Ê¿À®°Ê¸å¤Î¸áÇ¯ÀßÎ©¤Ï¹ç·×21Ëü2,690¼Ò¤Ç¡¢¸áÇ¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤Î78.4¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢100Ç¯Ä¶¤Î1918¡ÊÂçÀµ7¡ËÇ¯°ÊÁ°¤ÎÀßÎ©¤Ï¡¢¤ï¤º¤«265¼Ò¡Ê¹½À®Èæ0.09¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¸áÇ¯ÀßÎ©¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ï313¼Ò
¡¡¸áÇ¯ÀßÎ©¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ï313¼Ò¤Ç¡¢¾å¾ì4,043¼Ò¤Ç¤ÏÌ¦Ç¯¤Î308¼Ò¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢4ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡»Ô¾ìÊÌ¤Ï¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤¬123¼Ò¡Ê¹½À®Èæ39.2¡ó¡Ë¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î118¼Ò¡ÊÆ±37.6¡ó¡Ë¡¢Åì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹¤Î50¼Ò¡ÊÆ±15.9¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡ÀßÎ©¤¬ºÇ¤â¸Å¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÔ°ÔÆ¡Ê¥Ë¥Û¥ó¥ë¥Ä¥Ü¡¢Åìµþ¡Ë¤ÈÅÅÄÌ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î1906¡ÊÌÀ¼£39¡ËÇ¯¡£°Ê²¼¡¢1918¡ÊÂçÀµ7¡ËÇ¯¤Ïºå¿ÀÆâÇ³µ¡¹©¶È¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢ÆüËÜÀº²½¡ÊÂçºå¡Ë¡¢¥È¥¯¥ä¥Þ¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢£Õ£Î£É£Ö£Á¡¦£Ï£á£ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤É31¼Ò¡£
¡Ú»º¶ÈÊÌ¡Û¥µ¡¼¥Ó¥¹¶ÈÂ¾¤¬3³ä¤òÀê¤á¤ë
¡¡¸áÇ¯ÀßÎ©Ë¡¿Í¤Î»º¶ÈÊÌ¤Ï¡¢ºÇÂ¿¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¶ÈÂ¾¤Î9Ëü2,652¼Ò¡Ê¹½À®Èæ34.1¡ó¡Ë¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¶ÈÂ¾¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯ÀßÎ©¤¬4Ëü1,132¼Ò¤È44.3¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç¡¢·úÀß¶È4Ëü3,228¼Ò¡ÊÆ±15.9¡ó¡Ë¡¢À½Â¤¶È2Ëü8,251¼Ò¡ÊÆ±10.4¡ó¡Ë¡¢ÉÔÆ°»º¶È2Ëü8,136¼Ò¡ÊÆ±10.3¡ó¡Ë¡¢¾®Çä¶È2Ëü6,868¼Ò¡ÊÆ±9.9¡ó¡Ë¡¢²·Çä¶È2Ëü2,947¼Ò¡ÊÆ±8.4¡ó¡Ë¤Î½ç¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ï¡¢ºÇÂ¿¤¬¿©Æ²¡¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î7,929¼Ò¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶È¤Î6,853¼Ò¤Ç¡¢5,000¼Ò°Ê¾å¤Ï7¶È¼ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤Ï¡ÖÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¤Á½Í¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Ï¤µ¤é¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êª²Á¹â¤Ê¤É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëµ¤ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿°ìÇ¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸áÇ¯ÀßÎ©¤ÎË¡¿Í¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Êª²Á¤ä¿Í·ïÈñ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¹îÉþ¤·¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¾ÍèÁü¤òÉÁ¤±¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£