時間外でテスラ株が2%下落、30日間販売停止の見通し



時間外でテスラ株が2%超下落している。テスラ社の運転支援技術に関する消費者への誤解を招く行為を理由に、カリフォルニア州で販売を30日間停止される見通しだとブルームバーグが報じている。



東京時間08:46現在

ダウ平均先物MAR 26月限 48477.00（-2.00 0.00%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6854.75（-1.50 -0.02%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25358.25（-22.00 -0.09%）

外部サイト