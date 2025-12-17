井上芳雄、体調不良でテレ朝『題名のない音楽会』出演見合わせ 今井清隆が代役出演
俳優の井上芳雄が、体調不良のためテレビ朝日系音楽番組『題名のない音楽会』（毎週土曜 前10：00）の出演を見合わせることを16日、番組公式サイトが報告した。
【画像】井上芳雄、体調不良でミュージカル休演を延長 東映演劇部のお知らせ
サイトでは「12月17（水）の東京文化会館での収録について」とし「出演を予定していた井上芳雄さんですが、体調不良のため出演を見合わせることになりました。これに伴い、今井清隆さんにご出演いただきます」と伝えた。
井上は現在、ミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』（12月12日〜来年1月2日、東京・シアタークリエ）も体調不良のため休演している。
【画像】井上芳雄、体調不良でミュージカル休演を延長 東映演劇部のお知らせ
サイトでは「12月17（水）の東京文化会館での収録について」とし「出演を予定していた井上芳雄さんですが、体調不良のため出演を見合わせることになりました。これに伴い、今井清隆さんにご出演いただきます」と伝えた。
井上は現在、ミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』（12月12日〜来年1月2日、東京・シアタークリエ）も体調不良のため休演している。