井上芳雄（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の井上芳雄が、体調不良のためテレビ朝日系音楽番組『題名のない音楽会』（毎週土曜　前10：00）の出演を見合わせることを16日、番組公式サイトが報告した。

【画像】井上芳雄、体調不良でミュージカル休演を延長　東映演劇部のお知らせ

　サイトでは「12月17（水）の東京文化会館での収録について」とし「出演を予定していた井上芳雄さんですが、体調不良のため出演を見合わせることになりました。これに伴い、今井清隆さんにご出演いただきます」と伝えた。

　井上は現在、ミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』（12月12日〜来年1月2日、東京・シアタークリエ）も体調不良のため休演している。