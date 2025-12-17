ジョイフルの冷凍食品が50％オフ！LINEギフト限定の特別セール開催中だよ《12月31日まで》

ファミリーレストランジョイフルは、2025年12月16日から31日まで、冷凍食品ブランド「おうちdeジョイフル」人気商品が50％オフになる特別セールをLINEギフト限定で開催しています。

クリスマスや年末年始に便利！お歳暮にも

「おうちdeジョイフル」は、ジョイフルの味を自宅で気軽に楽しめる冷凍食品です。ハンバーグや総菜セットなど、年末年始に食卓を彩るメニューが勢ぞろい。

ここではラインアップを一部紹介します。

・ジョイフル 全商品詰合せセット（12種12個入り）

セット内容は、牛焼肉丼の具×1個／チキンステーキ×1個／ハンバーグてりやきソースペッパー付き×1個／チーズインハンバーグトマトソース付き×1個／ハンバーグ デミグラスソース付き×1個／直火焼きハンバーグ×1個／直火焼きチーズインハンバーグ×1個／サイコロステーキ×1個／チキンドリア×1個／味付け〈生〉鶏もも肉×1個／鶏のなんこつ唐揚げ×1個／ジョイフルの塩唐揚げ×1個です。

通常価格1万998円が、50％オフの5499円に。

・ジョイフル チーズインハンバーグ10個セット

セット内容は、チーズインハンバーグトマトソース付き×10個です。

通常価格7598円が、50％オフの3799円に。

・ジョイフル 簡単調理セット（5種5個入り）

セット内容は、牛焼肉丼の具×1個／ジョイフルの塩唐揚げ×1個／チキンドリア×1個／直火焼きハンバーグ×1個／直火焼きチーズインハンバーグ×1個です。

通常価格7988円が、50％オフの3999円に。

・ジョイフルの塩唐揚げ6袋セット

セット内容は、ジョイフルの塩唐揚げ250g×6袋です。

通常価格7988円が、50％オフの3999円に。

・ジョイフルのうなぎの蒲焼（たれ付き）5食入り

セット内容は、うなぎ蒲焼100g×5（別途たれ20g×5袋）です。

通常価格7988円が、50％オフの3999円に。

・ジョイフル人気セット3種9個入り

セット内容は、ジョイフルハンバーグ（てりやきソース・ペッパー付き）×3個／味付け＜生＞鶏もも肉×3個／チキンドリア×3個です。

通常価格8458円が50％オフの4229円に。

セール期間は12月16日0時から31日23時59分まで。なお、価格には送料が含まれています。

その他商品や詳細は、「おうちdeジョイフル」LINEギフトページもしくは下記QRコードから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部