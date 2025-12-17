この記事は2025年6月23日に公開された記事を編集して再掲載しています。

会議や講演の議事録作成、語学学習、アイデアのメモ、音楽の録音など、さまざまな場面で活躍するボイスレコーダー。すぐに音声を記録できて便利なアイテムですが、録音した音声を文字起こししたり要約するのが面倒…。

「手軽に音声を録音したい」「文字起こしの手間を少しでも省きたい」「内容をまとめる時間を短縮できたら最高」

そんな悩みを抱えている人に朗報です！ 身に着けるだけで自動的に録音＆AI（人工知能）技術によって文字起こしをしてくれる、PLAUDのAI連携型ボイスレコーダー「PLAUD NotePin」があります。これ1台で要約やマインドマップ化もできる優れモノですよ！

PLAUD NotePin AI ボイスレコーダー【通常版】AI文字起こし/要約 ウェアラブルAIツール カプセル型 先端LLM活用 ワンタッチ録音 アプリ連動 112言語対応 発言者識別 編集可能 20時間連続使用 音声インポート Bluetooth接続 スマホ/パソコン対応 専用マグネットピン/クリップ付属 軽量 64GB大容量 録音機 小型 議事録/講義ノート/ボイスメモ/会話記録 シルバー 27,500円 Amazonで購入する PR PR 27,500円 楽天で購入する PR PR 27,500円 Yahoo!ショッピングで購入する

超軽量＆カプセル型でコンパクト。専用のマグネットピンとクリップで服に着けられるので音声もバッチリ録音！

ボイスレコーダーと言えば、テーブルの上など安定した場所が必要です。

しかし、硬い材質だと雑音が入ったり、話者から遠い場所に置くと声が小さくて聞き取れずに後悔するなんてことも。

身に着けて録音できる「PLAUD NotePin」は、設置場所に困ることもなく、話し声をしっかり録音してくれます。

本体の重さはたったの16.6g。51mm（高さ）×21mm（幅）×11mm（奥行き）とコンパクト。

付属のマグネットピンを使えば、ピンマイクのように着用することも可能です（マグネットピンを含めると23.3g）。

スーツやシャツの襟＆胸ポケットに挟んで使えるクリップが付いてくるのも嬉しいポイント。

別売りのネックストラップやリストバンドを購入すれば、着用方法の幅が広がります。

112ヶ国語の言語に対応。最新AIの「Whisper」「GPT-4o」搭載で発言者を自動識別＆98%以上の精度を実現

使い方は簡単で、本体の中央部分を長押しワンタッチで録音開始。録音中はロゴ付近が赤く光るので、録音のし忘れを防ぎます。

録音開始＆終了時に本体が振動するので、状況確認もスムーズですよ。

さらに、文字起こしの機能が充実しているのが「PLAUD NotePin」の特長です。

OpenAI社の音声認識モデル「Whisper」のアルゴリズムを活用し、最大4人の話者を検知する発言者識別機能、日本語や英語といった112ヶ国の言語に対応。

段落も自動で調整してくれるから、文字起こし後に社内のメンバーと会議の内容を迅速に共有できますよ。

「GPT-4o」と連携し、文字起こしの精度は98%以上を誇ります。専門用語にも対応しているのも◎。

テキストに間違いがあった場合は、内容に合わせて音声を確認できて便利。わざわざ音声を早送りして該当箇所を探す作業が不要になるのはありがたい…！

全体を要約する機能を使えば、会議の議事録があっという間に完成しますよ。

スマホ＆PCとどちらでも連携が可能。20時間も連続録音できる長寿命バッテリーも◎

どんな場所からでも、スマートフォンやタブレットの専用アプリ「PLAUD」、PC版の「PLAUD WEB」に接続するだけで、録音・文字起こし・要約がサクッとできます。

「PLAUD NotePin」で録音した音声データは自動的にアプリと同期。データを移動する作業ともこれでおさらばです。

音声インポート機能を使えば、iPhoneのボイスメモなど外部の音声ファイルもアップロード可能なのも魅力です。

64GBのローカルストレージと無制限のクラウドストレージに加えて、無料の高度AIスタータープランでは毎月5時間までの文字起こしに対応。費用を抑えてたくさん作業ができて使い勝手抜群です。

有料のプランでは、毎月の文字起こし時間が20時間＆無制限に拡大。20種類以上の要約テンプレートが使えるだけでなく、オリジナルのテンプレートを作ることもできます。

AIと対話しながら議論を深掘りできる｢Ask AI」や、タスクが明確になる「マインドマップ」機能で作業効率がアップすること間違いなし。

40日間のスタンバイと20時間も連続で録音ができる長寿命バッテリーで、一日中使い続けられます。

重要な会議での正確な議事録作成や突然の打ち合わせなど、柔軟に活躍してくれる「PLAUD NotePin」。ぜひ手にとって使い倒してみてください！

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Image: Amazon.co.jp