エヌビディアの高性能チップの中国再投入は「甘い誘い」なのか？―シンガポールメディア

2025年12月15日、シンガポールメディア・聯合早報は米半導体大手NVIDIA（エヌビディア）が中国市場に戻る上で鍵となる要因について分析した。

記事は、米トランプ大統領が8日にNVIDIA H200チップの対中輸出規制の緩和を発表したものの、中国政府の反応は決して「熱烈」ではなかったと紹介。ブルームバーグの報道として、ホワイトハウスの人工知能（AI）担当者であるデビッド・サックス氏がその理由について、中国が米国の戦略を見抜いていること、そして自国の半導体産業の独立性を望んでいることを挙げたと伝えた。

一方で、中国の国産チップの技術は向上しているものの、NVIDIAで2番目に速いAIチップであるH200の性能に比べると国産品にはまだ明らかな差があると指摘。アリババやバイトダンスなどの中国大手企業がすでにNVIDIAにH200の購入について接触していると報じられるなど、大規模モデルの訓練や推論に適したH200は中国のAI企業にとってなおも大きな価値があると論じた。

そして、中国国内では、国産チップが進展する中でNVIDIAのハイエンドチップが突然開放されることは、同社の中国チップ市場での主導的地位を回復させ、国産チップの成長を阻害するための「糖衣をまとった大砲」であるとの懸念も出ていると紹介。中国政府はハイテク市場を開放する姿勢を示しているものの、米国製チップについては「安全基準に適合し、かつ中国のチップ国産化プロセスを妨げないこと」という条件をつけており、H200の開放は国産チップが再びNVIDIAとの激しい競争、さらには生存の危機に晒されるリスクを伴うことから、中国政府にとっては「悩ましい存在」であることを説明した。

記事は、NVIDIAが再び中国市場に戻れるかどうかは、中国政府が先進的なチップの導入と、重要システムにおける国産チップの利用確保との間で、どうバランスを取るかにかかっていると結論付けた。また、そのかじ取りは中国がチップ分野で米国に「首根っこを押さえられない」ようにするための重要な課題でもあるとも論じた。（編集・翻訳/川尻）