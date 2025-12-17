Photo: Haruki Matsumoto

この記事は2025年9月23日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

旅行やアウトドア用の折りたたみバックパック。軽くて小さく畳めるのは便利だけど「ペラペラで頼りない」と感じたことはありませんか？

そんな課題を解決したのが「THE ULTIMA 22」。たった285gしかないのに22Lも収納でき、たためばかなりコンパクトになるのが特長です。

実際の製品を試したレポートになっているので、サブバッグを探している人はぜひ参考にしてみてください。

「究極の多機能収納」285g/22L/缶サイズ・日常から旅まで大活躍バックパック 12,780円 【超早割 36%OFF】 詳細をチェック

コンパクト収納が魅力

Photo: Haruki Matsumoto

「THE ULTIMA 22」の魅力でもあり特長が収納時のコンパクトさ。名前のとおり22Lもの容量がありつつ、パッカブル製品らしいサイズに収まるのでスーツケースやボストンバッグに詰め込みやすくなっています。

Photo: Haruki Matsumoto

展開するとバックパックと付属のミニポーチに早変わり。取り出した直後はシワが気になりますが、荷物を詰めれば少しずつ解消されました。

Photo: Haruki Matsumoto

ミニポーチはウエストやショルダーでサッと使えるので、旅先での散策などに便利。黒でシンプルデザインだから使い勝手は良いと思います。

こだわりの背負い心地

Photo: Haruki Matsumoto

パッカブルバックパックは収納性を高めるため、ペラペラ生地と心もとないストラップな製品も多いですよね。

その点「THE ULTIMA 22」は背負い心地にもこだわられているのも特長で、背面部にはエアパッドが収納されいるんです。

Photo: Haruki Matsumoto

膨らませれば快適なクッション性を実現。本体が285gと軽いので、背負い心地は良かったですよ。

ちなみにこのエアパッドは単体でクッションとしても使えるため、スポーツ観戦やアウトドアレジャーで痛くなりがちなお尻も救ってくれるのが助かるポイントでした。

実用性を高める細部の工夫

Photo: Haruki Matsumoto

本体は高耐久なCORDURA生地。ファスナーはYKK製の止水タイプで水塗れ対策も必要十分。

Photo: Haruki Matsumoto

メインコンパートメントはロールトップ式。アウトドアユースを想定したタフな部分も魅力かも。

執筆次点では36％OFFの12,780円（税・送料込）からオーダーできたので、出張や旅行で荷物が増えがちな人はぜひチェックしてみてください。

「究極の多機能収納」285g/22L/缶サイズ・日常から旅まで大活躍バックパック 12,780円 【超早割 36%OFF】 詳細をチェック

＞＞「究極の多機能収納」285g/22L/缶サイズ・日常から旅まで大活躍バックパック

Source: CoSTORY Preorder

本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。