「今年まだアウター買ってない」人へ！【LEPSIM】大人に似合う♡「優秀ブルゾン」

本格的に寒くなってきたのに、今シーズンはまだアウターを新調していない……。そんなミドル世代におすすめしたいのは、大人に似合うアイテムが揃う【LEPSIM（レプシィム）】のアイテム。プードルのようなカールが可愛いブルゾンやキルトとボアの異素材ミックスが目を引くブルゾンなど、防寒しながらおしゃれも楽しめる「優秀ブルゾン」をご紹介します。

今シーズンも登場！ スタイリングしやすい優秀アウター

【レプシィム】「スライバーBIGブルゾン」\11,990（税込）

「大人気アウターが今年も登場」と公式ECサイトで紹介されているこちらのブルゾンは、背中にボリューム感を出したデザインが特徴。斜めのストライプ柄がコーデのアクセントになり、サッと羽織るだけでサマ見え。長すぎず短すぎない着丈なので、スタイリングもしやすそうです。「どんなボトムスともバランスが取りやすい最強アウター」とスタッフさんもお気に入りの様子。

一点投入で着映える主役級ファーブルゾン

【LEPSIM】「プードルファーブルゾン」\12,100（税込）

プードルのようなカールが可愛く、一点投入するだけでコーデが華やぐフェイクファーブルゾン。スタッフさんによると「ショート丈にしてボリュームが出過ぎないようなデザインになってます」とのこと。モコモコ素材のアイテムを着慣れていないミドル世代もトライしやすそうです。スタンドカラーにすることもできるため、気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。

大人の魅力を引き出すミンク調ファーブルゾン

【LEPSIM】「ミンクファーブルゾン」\12,100（税込）

ミンク調のフェイクファー素材がエレガントな雰囲気を演出。ジップ部分のレザー調素材のパイピングや、すっきりとしたシルエットをつくるリブ編みの袖口や裾で、デイリーカジュアルに取り入れやすくなっています。スタッフさんによると、「サイズ感は大きすぎず小さすぎずでスッキリ着れます」とのことで、パンツにもスカートにもマッチしそうです。

おしゃれで可愛いあったかブルゾン

【LEPSIM】「スタンドボアキルトブルゾン」\8,990（税込・セール価格）

キルトとボアの異素材切り替えデザインが、おしゃれで可愛いブルゾン。ダボっと着られるサイズ感がこなれた雰囲気をサポートします。公式ECサイトによると「従来のボアよりも軽くて暖かい」「袖口部分は防風仕様にしている」とのことで、寒がりなミドル世代にもぴったり。

writer：mana.i