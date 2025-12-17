リング誌報じる

ボクシング史上初となる3階級で4団体統一王者になったテレンス・クロフォード（米国）が引退すると、権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」が報じた。

現地16日、「ザ・リング」の公式インスタグラムが「!!テレンス・クロフォード引退!! 5階級制覇のチャンピオン、38歳で現役を退くことを発表。通算戦績は42戦無敗」と記し投稿。「“Bud（クロフォードの愛称）は4つの異なる階級でリング誌タイトルを獲得した唯一の選手として、引退する」と報じた。

クロフォードを巡っては先日、あることが物議に。世界ボクシング評議会（WBC）が今月3日、王座剥奪を発表していた。公式リリースによると、理由は過去2試合（イスラエル・マドリモフ戦、アルバレス戦）の世界タイトル戦で試合料を支払わなかったため。WBCはクロフォード側へ何度もコンタクトを取ったが、返答がなかったという。

それに対しクロフォードは不満爆発。自身のインスタグラムで「一体全体、お前は自分を誰だと思ってるんだ？ お前になんて金を払うもんか。誰に話してると思っているんだ？ 他団体と比べて優れているとでも思っているのか？ WBA、WBO、IBFは俺が与えたものを受け取ったぞ。お前だけだ。お前とWBCは他の誰よりも優れていると思っているのか？ お前らは緑色のベルトを持っている。そんなものはどうでもいい。真のベルトはリング誌ベルトだけだ。しかもそれは無料だからな」とWBCのマウリシオ・スレイマン会長を非難していた。

今年9月には、米ラスベガスで同級4団体統一王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）を3-0（116-112、115-113、115-113）の判定勝ちで撃破し、男子史上初となる3階級での4団体統一を達成していた。それからわずか3か月後、リング誌のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）で1位となっているボクシング界最強の男が、まさかの事態を迎えている。



（THE ANSWER編集部）