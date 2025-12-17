話題映画が今週公開…吹越満&広田レオナを両親に持つ気鋭女優・咲耶が明かす素顔「私、ドMなんです」

偉大な両親を持つ若手女優が大役に挑戦

妻が男を作って逃げた。それ以来、本気で誰かを愛することを求めながらも恐れ、「身体のみの関係」を重ねる、こじらせ40代の小説家・矢添。そんな男の前に不意に現れ、矢添の心にズカズカと踏み込んでくる女子大生−−。12月19日より全国ロードショーとなる話題の映画『星と月は天の穴』は、人間の愛欲を描きつつ、昭和のセリフ回しとトボけた艶笑に満ちた作品だ。主演を務めるのは俳優・綾野剛（43）。その横で映画の独特な空気感を作っているのが、女子大生・紀子を演じた注目の若手俳優・咲耶（さくや・25）だ。

「純文学原作で舞台は昭和のモノクロ映画。濡れ場は５回以上。最近こういった映画って日本ではあまり作られませんし、特殊といえば特殊な作品だと思うんですが、私自身はそういった作品に興味があります。文学的ながらどこか滑稽である、そんな荒井さん（晴彦・78）の脚本を読んで純粋に『私はこういうお仕事がしたい』と再確認しましたし、私は随分前から純文学の登場人物になってみたいという、妄想に近い願望がありました。そういう世界に自分がいるなんて……と、撮影中は夢心地でしたね」

咲耶は、映画のロケを振り返り、こう語った。

両親の影響で俳優を志した咲耶は17歳で芸能界デビュー。テレビドラマでいくつかの脇役を経験しているが、その独特の存在感は映画でより光る。本作の公開を経て、’26年以降は出演映画『金子文子 何が私をこうさせたか』『粛々のモリ』の２作品が公開予定だ。高い演技力以外にも彼女が注目される理由がある。吹越満（60）と広田レオナを両親に持つ、いわゆる芸能一家の出身なのだ。

そのため、初の大役にも物怖じは一切なし。自分が受ける仕事に関しては両親も何も言わないとか。むしろ「５回の濡れ場」については、母・広田レオナは「咲耶は今が一番、身体がきれいなんだし」という感じだったのだという（以下、「」内の発言はすべて咲耶）。

「実は俳優になることはずっと反対されていたんです。両親は自分たちの経験から簡単な世界ではないとわかっているし、しかもいわゆる二世、“七光り”どころか“十四光”と言われてもおかしくないじゃないですか。両親はプロフェッショナルの目から見て納得できる状態じゃない娘を世に出せない、私たちのような思いをさせまいと思い、あえて『咲耶には無理』と厳しい目で見ていたようです。

それまでの私は、俳優になりたいという思いに蓋をしつつ、親からは『お前は作家になれ』と言われながらもピンと来ず、かといって他にやりたいことも見つからず、音楽に傾倒してディープテクノのDJなどをしながらフラフラしていたんですが、コロナ禍でさまざまな制限があり……。

そんな中、’21年に母が肺がんになって、あまりに心配で私のほうが一気に８kgくらい体重が落ちてしまったんです。そうしたら母が急に『痩せたら綺麗になったし、女優やってみなよ』と言い出して（笑）。『えーっ？ さんざん反対してたのに！』と拍子抜けしてしまいました。手術を終えて回復した母が監督・脚本を務めた作品にキャスティングしていただき、そこから本格的にお芝居を始めることになりました」

「私生活ではデメリットのほうが大きい」

有名な両親を持つことには、当然ながらメリットとデメリットがある。そのことに悩まされた時期もあったという。

「お仕事では使えるもんは使っとけ精神で、最初から存在を知ってもらえることを、逆に利用しようという姿勢でいます。私生活ではデメリットのほうが大きいかもしれません。いわゆる“そういう目”で見られてしまい、最初から純粋に私個人と関わってくれない人が多いので。学校生活などでは入学時点でもうみんな知っているので避けようがなく、すごくストレスでした。気にせずに仲良くしてくれる子もいましたが、お互いの素性をまったく知らないネット上のほうが友達は多かったです。

今も、しばらく仲良くなるまで、私からは言わないです。芸名に苗字がないのは、それもあります。私は両親のことを隠してはいないけれども、別にどっちについているわけでもないし、それを主張したいわけでもない。ただ私個人として見てくれたら嬉しいなという気持ちで名字はつけていません」

幼い頃から「自分は自分」と考える独立心と個性は、時代に非難されそうな今回の作品についても、独自の視点を見出している。

「今の時代、コンプライアンスやフェミニズムについては、さまざまな意見があるじゃないですか。その点からすると、この作品に嫌悪感を抱く人もゼロじゃないと思うんです。でも作品の本質はそことは反対のところにあると思うんですよね。女性に本気になることを恐れるあまり、女性との関係を避けて道具として扱っていた男が、女性に負けていくという話なので。私はこの作品のそういうところも好きなんですよね」

映画では強烈な個性を持つ難役を見事に演じ切った咲耶だが、インタビュー中は20代の若者らしい、あどけない笑顔を見せることもあった。自身をどんなキャラクターだと見ているのか。質問を振ると、演じた紀子を引き合いに出して「共感する点、共通する部分も多かった」と答えた。

恋愛観までぶっちゃけた

「ファザコンなところですね。私自身、幼い頃に父親と離れているからだと思いますが、男性を見る時に『自分はファザコンの部分があるな』と感じることがあります。紀子も言葉の端々に父親を慕う思いが見て取れますよね。

あとは……ドMなところ。私自身、精神的にドMな部分があるんですよ。お仕事でも作品であったり役柄であったりがハードであればあるほど燃える、そういう場所に自分を追い込んでいくところがあるので、そういうのも重なると思います。紀子のメンタルの強さ、矢添さんの心に土足でズカズカ踏み込んでゆくあの感じは（笑）。ちょっと羨ましいです」

年上男性をひきつけるところも紀子と咲耶の共通点だ。大抜擢を果たした本作の現場では、度胸の良さと型破りな自由さで、78歳の監督・荒井晴彦をも魅了したようだ。

「荒井さんはなんか楽しそうでしたね。ベッドシーンの撮影の後に私が『どうでした？ どうでした？』と聞くと『いやいや、イヤらしかった（笑）』なんてふざけたりして。クランクアップした時には“エロジジイへ”と題したお手紙を渡しました。そう呼ぶと喜ぶんです。

私自身、年上男性はアリです。というかむしろ好きですね。単純に、楽しくお話しできる方が多いなって。あんまり年齢で判断はしないですね。荒井組は全体として上の世代の方が多いですけど、それはそれで面白かったです。スタッフの方同士で怒鳴り合いの喧嘩になってることとかあったりもして、そういうのを見て『わ、昭和の現場だ！』なんて思ったり。大ごとになるようなことはありませんでしたし」

映画での初の大役は「大変なこともあったけれど、それに勝る楽しさだった」と振り返る咲耶。身も心もすべて出し切った分だけ、思い入れの強い作品になったようだ。

「すべて出し切った達成感のようなものが大きかった分、抜け殻みたいになって。クランクアップする時も私、大泣きしちゃったんです。役と離れるのがあまりにも寂しくて。だからできるだけ考えないようにして、ひたすら引きこもってアニメとかファンタジー映画ばかり見ていましたね。

アニメは『HUNTER×HUNTER』を、映画は『ファンタスティック・ビースト』と『ハリー・ポッター』のシリーズ全作を時系列で一気見したりして切り替えました。割とすぐ次の仕事があったので助かりましたが、完全に抜けるまではけっこうかかりました。またこういう作品に出たいし、荒井組に呼んでいただきたいです」

気鋭女優の快進撃が始まる。