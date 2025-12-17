明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、再び“ヘブン”トミー・バストウに怪談を聞かせることを約束
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「カイダン、ネガイマス。」（第59回）が12月18日に放送される。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）に語りかけるトキ（高石あかり）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第59回あらすじ
トキとヘブンの怪談語りから一夜明けた。トキはまだまだ話したりないと感じ、ヘブンも聞き足りなさを覚える。ヘブンは学校を休むと言い出すほどだ。また夜に怪談を話す約束をとりつけ、2人はそれぞれ仕事に取り掛かる。
中学校では錦織（吉沢亮）が正木（日高由起刀）からヘブンが怪談に関心があると聞かされていた。錦織はトキに協力を依頼しようと思うが、それはヘブンの帰国を早めることだと気づいてしまう。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
